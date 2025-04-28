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600 dereceye dayanan metal

600 dereceye dayanan metal

04:0028/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
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Yüksek entropili alaşımın, mevcut alaşımların sıcaklık dayanımındaki sınırlarını aştığı dile getirildi.
Yüksek entropili alaşımın, mevcut alaşımların sıcaklık dayanımındaki sınırlarını aştığı dile getirildi.

Güney Kore’deki Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (POSTECH) araştırma ekibi, eksi 196 derece ile 600 derece arasında hem esnekliğini hem de sağlamlığını koruyabilen yeni bir metal geliştirdiği belirtildi. ‘Yüksek entropili alaşım’ olarak tanımlanan metal, nikel bazlı bileşim kullanılarak üretildiği bilgisi paylaşıldı. Çalışma ekibi, söz konusu yenilikçi malzeme için ‘Hiperadaptör’ dedikleri bir kavram türetti. Geleneksel metaller sıcaklık değişimlerine karşı genellikle hassas davranırken yüksek sıcaklıklara kararlı mekanik özelliklerini koruyabiliyor. Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden Profesör Hyoung Seop Kim, geliştirdikleri yüksek entropili alaşımın, mevcut alaşımların sıcaklık dayanımındaki sınırlarını aştığını dile getirdi.


#Güney Kore
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