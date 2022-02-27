Dünya AB Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir
AVRUPA

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Jenaz Lenarcic, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında yoğun çatışmaların devam etmesi halinde dört milyon Ukraynalının başka ülkelere sığınabileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir
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Lenarcic, AB İçişleri Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in tahminlerini paylaştı.

Lenarcic, Ukrayna içinde ve komşu ülkelerde 18 milyon kişinin insani bakımdan çatışmalardan etkileneceğini söyledi.

  • Ukrayna'da yedi milyon kişinin ülke içinde yerlerinden olabileceğini kaydeden Lenarcic, dört milyon Ukraynalının sığınmacı durumuna düşebileceği tahminini paylaştı.

Lenarcic, "Her halükarda bunlar çok kaba tahminler olsa da sayılar çok büyük. Bu tür bir acil duruma hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Hem Ukrayna'ya komşu AB ülkelerine gelen hem de Ukrayna içinde kalan zor durumdaki kişilere yardım edeceklerini, insani yardım göndereceklerini aktaran Lenarcic, 2014'ten beri Ukrayna'ya bu tür yardımlar kapsamında yıllık 25 milyon avro ayırdıklarını, bunu 90 milyon avroya çıkaracaklarını duyurdu.

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