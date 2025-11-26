Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
AB kedi ve köpeklerin refahına ilişkin yasa hazırladı

AB kedi ve köpeklerin refahına ilişkin yasa hazırladı

13:3726/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
AB kedi ve köpeklerin refahına ilişkin ortak kurallar getiriyor
AB kedi ve köpeklerin refahına ilişkin ortak kurallar getiriyor

Avrupa Birliği (AB), kedi ve köpeklere ilişkin asgari ortak standartlar getirerek barınaklar, yetiştiriciler ve satış noktaları için bağlayıcı kurallar oluşturuyor. Kurallar yalnızca AB içi hareketliliği değil, üçüncü ülkelerden yapılan kedi ve köpek ithalatını da kapsayacak.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey ile Avrupa Parlamentosunun (AP) AB'nin evcil hayvanlara ilişkin ilk ortak standartlarını içeren taslak düzenleme üzerinde anlaştı.


Onaylanması halinde AB'de bir ilk teşkil edilecek düzenlemeye göre, tüm kedi ve köpeklerin mikroçiple kimliklendirilmesi zorunlu hale gelirken, üye ülkelerdeki ulusal veri tabanları birbirine bağlanarak AB çapında ortak izlenebilirlik sistemi kurulacak.


Böylece hayvanların doğumdan satışına ya da devrine kadar tüm hareketleri kayıt altına alınabilecek.


Düzenlemeyle, üretim ve bakım şartları ayrıntılı biçimde tanımlanıyor. Barınaklar ve yetiştiriciler için barınma alanlarının büyüklüğü, hijyen, beslenme, suya erişim, veteriner kontrolleri gibi kriterler netleştirilirken, özellikle köpeklerin günlük egzersiz ve dış mekan erişimi gibi temel ihtiyaçları zorunlu hale getiriliyor.

Düzenleme, kulak kesme, kuyruk kısaltma, tırnak alma gibi hayvan refahına aykırı uygulamaları da yasaklıyor. Düzenlemeyle, hayvanın sağlığını bozacak ölçüde yapay veya abartılı fiziksel özelliklerle üretilmiş ırkların bilinçli olarak çoğaltılması da men ediliyor.


Kurallar yalnızca AB içi hareketliliği değil, üçüncü ülkelerden yapılan kedi ve köpek ithalatını da kapsıyor. Birlik sınırlarından içeri giren tüm hayvanların, satışa sunulmadan veya sahip değiştirmeden önce mikroçip ve kayıt zorunluluğuna uyması gerekecek. Böylece AB, yasa dışı evcil hayvan ticaretine karşı ortak bir koruma çerçevesi oluşturmayı hedefliyor.


Üye devletler isterlerse kendi ülkelerinde daha sıkı kurallar uygulayabilecek ancak düzenleme ile tüm AB için ortak bir "asgari koruma seviyesi" tanımlanmış olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için metnin hem üye ülkelerden oluşan Konsey hem de AP tarafından resmi olarak onaylanması gerekiyor.



#AB
#evcil hayvan
#kedi
#köpek
#yasa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE 2025 SON DAKİKA GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, kimleri kapsıyor?