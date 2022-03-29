Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD basınından bomba iddia Barış müzakereleri sırasında Roman Abramovichi çikolata ile zehirlediler
AMERİKA

ABD basınından bomba iddia: Barış müzakereleri sırasında Roman Abramovich'i çikolata ile zehirlediler

Rus milyarder iş adamı Roman Abramovich'in bu ayın başlarında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de katıldığı barış müzakereleri sırasında zehirlendiği iddia edildi. Abramovich, ile biri Ukraynalı milletvekili Rüstem Umerov olmak üzere toplam 2 Ukraynalı barış toplantısının ardından yakıcı göz ağrısı yaşamaya başladı. Abramovich'e yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, bir kaç saat önce sadece çikolata ve su tükettikleri ifade edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
ABD basınından bomba iddia: Barış müzakereleri sırasında Roman Abramovichi çikolata ile zehirlediler
Roman Abramovich.

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rus oligarklarından biri olarak ilan edilen milyarder iş adamı Roman Abramovich ve 2 Ukraynalı barış müzakerecisinin bu ayın başlarında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı barış görüşmeleri sırasında şüpheli zehirlenme belirtileri yaşadığı iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberine göre, Roman Abromovich ile biri Ukraynalı milletvekili Rüstem Umerov olmak üzere toplam 2 Ukraynalı müzakerecinin 3 Mart'ta şiddetli göz ağrısı ve cilt soyulmasına maruz kaldığı belirtildi.

  • Abramovich'e yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, saldırının barış görüşmelerini sabote etmek isteyen Rusya'daki muhafazakarlar tarafından düzenlendiği iddia edildi. Yaptırım tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin yönetimini devreden Abramovich'in barış müzakereleri ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüştüğü ancak Zelenskiy'nin bu durumdan etkilenmediği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışa dair ümitler yeşerdi
OYNAT 00:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışa dair ümitler yeşerdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Rus ve Ukrayna heyetlerine hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Liderleriniz talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu kapsamda canı gönülden destekliyoruz' ifadelerini kullandı.

'ÇİKOLATA ZEHİRLEDİ' İDDİASI

Abramovich, ile biri Ukraynalı milletvekili Rüstem Umerov olmak üzere toplam 2 Ukraynalı barış toplantısının ardından yakıcı göz ağrısı yaşamaya başladı. Abramovich'e yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, bir kaç saat önce sadece çikolata ve su tükettikleri ifade edildi.

  • Haberde, Abramovich ve Ukraynalı müzakerecilerin Kiev'deki toplantının ardından Rusya’nın başkenti Moskova ve Ukrayna’nın Lviv kenti gibi şehirlerde de müzakerelere katıldıkları ve yaşanan olaydan bu yana iyileştikleri ve Ukrayna'daki savaşı bitirmek için müzakerelere devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bağlantılı olduğu iddiasıyla AB ve İngiltere tarafından yaptırıma uğrayan Abramovich'in bir barış anlaşması müzakeresinde rol oynayabileceği ihtimali ile Abramovich'e yaptırım uygulamamasını istediği belirtilmişti.

İşgalde 34'üncü gün: Dünyanın gözü İstanbul'daki müzakere görüşmelerinde
DÜNYA
İşgalde 34'üncü gün: Dünyanın gözü İstanbul'daki müzakere görüşmelerinde

Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 200 asker, 127 uçak, 129 helikopter ve 597 tankını kaybetti
DÜNYA
Ukrayna: Rus ordusu 17 bin 200 asker, 127 uçak, 129 helikopter ve 597 tankını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Rus ve Ukrayna heyetlerine seslendi: Tüm dünya müjde bekliyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Rus ve Ukrayna heyetlerine seslendi: Tüm dünya müjde bekliyor
İl il Ramazan imsakiyesi

İl il Ramazan imsakiyesi

​'11 ayın Sultanı' 2 Nisan'da başlayacak.
Gizli listeyi ifşa etti

Gizli listeyi ifşa etti

​Ukrayna'dan Putin'i köşeye sıkıştıracak hamle.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Özbekistan Gazetesi için makale kaleme aldı: Yeni rekorlara imza atılacağına inancım tamdır

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar.
Günün en acı haberi

Günün en acı haberi

Mahra Melin Pınar'ın cenazesi gözyaşları arasında alındı.

​Dünyanın en dayanıklısı görücüye çıktı.

​Ramazan alışverişine çıkacaklar dikkat.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.