ABD basınından bomba iddia: Rusya Türkiye'den SİHA satın alma hazırlığında

Türkiye, yerli üretim insansız hava araçlarıyla dünyada kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Savunma sanayii alanında üstün bir başarı elde eden Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lar, dünya pazarında da büyük ilgi görüyor. ABD merkezli strateji ve savunma basını National Interest, Türk SİHA'larına son olarak Rusya'nın da ilgi göstermeye başladığına dair bir haber yayınladı. Peter Suciu tarafından yazılan "Türk SİHA'larının en son müşterisi: Rusya" başlıklı yazıda, Rusya'nın SİHA'lara duyduğu ilgi kaleme alındı.

Türkiye'nin İHA'nın önemli bir üreticisi haline geldiğini aktaran Suciu, Rusya'nın artan silah ithalatına dikkat çekti.

"RUSYA, TÜRKİYE'DEN İHA ALMANIN EŞİĞİNDE"

Suciu'nin kaleme aldığı yazıda, "Rusya da silah ithalatını artırdı ve bu ay Moskova'nın Türk askeri donanımının, özellikle de insansız hava araçlarının alıcısı olma eşiğinde olabileceği bildirildi.

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Türkiye, insansız hava sistemlerinin (İHA) önemli bir üreticisi ve kullanıcısı haline geldi, ancak bu süreçte aynı zamanda büyük bir satıcı haline geldi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerin bozulmasının ardından 2013 yılında insansız hava araçları geliştirmeye başladı." ifadelerine yer verildi.