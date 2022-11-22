Dünya ABD Başkan Yardımcısı Harris Güney Çin Denizinde egemenlik sağlanmalıdır
ASYA

ABD Başkan Yardımcısı Harris: Güney Çin Denizi'nde egemenlik sağlanmalıdır

Başkan Yardımcısı Kamala Harris Çin'in meydan okuduğu Güney Çin Denizi'nde toprak bütünlüğü ve sefer özgürlüğü için mücadeleye çağırdı ve Washington'un "sorumsuzluğa karşı uluslararası bir kampanya'' yürüteceğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
ABD Başkan Yardımcısı Harris: Güney Çin Denizinde egemenlik sağlanmalıdır​
Kamala Harris

Harris, Çin'in adını vermedi, ancak Amerika'nın "Güney Çin Denizi'ndeki sindirme ve zorlama karşısında" Filipinler'le ittifak anlaşmasına verdiği desteğin altını çizerken açıkça Pekin'e atıfta bulundu.

Associated Press'e göre tartışmalı suların kenarında yer alan batı ada eyaleti Palawan'daki Puerto Princesa'da demirlemiş bir Filipin sahil güvenlik devriye gemisinde konuştu. Son derece sembolik ziyaret, Manila'da Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos Jr. ile görüşmelerle başlayan iki günlük ziyaretin son ayağı oldu.

Bölgede, özellikle yoğun Güney Çin Denizi'nde Amerika ve uluslararası toplum için büyük çıkarlara atıfta bulunarak, tartışmalı sularda engelsiz ticaret, seyrüsefer ve uçuş özgürlüğü için mücadele etmek adına geniş bir çaba çağrısında bulundu.

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