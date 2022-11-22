ABD Başkan Yardımcısı Harris: Güney Çin Denizi'nde egemenlik sağlanmalıdır

Harris, Çin'in adını vermedi, ancak Amerika'nın "Güney Çin Denizi'ndeki sindirme ve zorlama karşısında" Filipinler'le ittifak anlaşmasına verdiği desteğin altını çizerken açıkça Pekin'e atıfta bulundu.
Associated Press'e göre tartışmalı suların kenarında yer alan batı ada eyaleti Palawan'daki Puerto Princesa'da demirlemiş bir Filipin sahil güvenlik devriye gemisinde konuştu. Son derece sembolik ziyaret, Manila'da Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos Jr. ile görüşmelerle başlayan iki günlük ziyaretin son ayağı oldu.
Bölgede, özellikle yoğun Güney Çin Denizi'nde Amerika ve uluslararası toplum için büyük çıkarlara atıfta bulunarak, tartışmalı sularda engelsiz ticaret, seyrüsefer ve uçuş özgürlüğü için mücadele etmek adına geniş bir çaba çağrısında bulundu.