ABD Filipinler'deki askeri varlığını genişletmek istiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Ferdinand Jr. ve diğer yetkililerle, Pekin'in, neredeyse tamamı üzerinde hak iddia ettiği tartışmalı Güney Çin Denizi'ne bakan batı Palawan eyaletine yapılacak bir geziyi de içerecek iki günlük bir ziyaret planlıyor.

AP'nin haberine göre Filipinli kuvvetlerin, gemilerin ve uçakların tartışmalı sularda saldırıya uğraması durumunda ABD'nin Filipinler'i 1951 Karşılıklı Savunma Anlaşması kapsamında savunma taahhüdünü yeniden teyit etmesi bekleniyordu.

Harris'in yardımcıları tarafından yapılan açıklamada, "ABD ve Filipinler dost, ortak ve müttefik olarak bir arada duruyor" denildi. "Şimdi ve her zaman, ABD'nin Filipinler'i savunma taahhüdü sağlamdır." ifadeleri kullanıldı.

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