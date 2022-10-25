Dünya ABDden Rusyaya gözdağı Sonuçları ağır olur
AMERİKA

ABD'den Rusya'ya gözdağı: Sonuçları ağır olur

Günlük basın toplantısında Price, “Kremlin’den yayılan bu tür açık dezenformasyonları duymaktan endişeliyiz. Bu tür iddialar söz konusu olduğunda, Kremlin’in geçmişini biliyoruz.” dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Raphael Grossi ile görüştüğünü ve ülkesindeki tesisleri inceleme çağrısında bulunduğunu hatırlatan Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da bugün Grossi ile görüşeceğini, bu konunun gündemlerinde olduğunu kaydetti.

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Haber Merkezi Diğer
ABDden Rusyaya gözdağı: Sonuçları ağır olur
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Günlük basın toplantısında Price, “Kremlin’den yayılan bu tür açık dezenformasyonları duymaktan endişeliyiz. Bu tür iddialar söz konusu olduğunda, Kremlin’in geçmişini biliyoruz.” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Raphael Grossi ile görüştüğünü ve ülkesindeki tesisleri inceleme çağrısında bulunduğunu hatırlatan Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da bugün Grossi ile görüşeceğini, bu konunun gündemlerinde olduğunu kaydetti.

“UYDURULMUŞ BİR ŞEY”

Price, Ruslara üretecekleri her bahanenin gerilimi tırmandırmak için uydurulmuş bir şey olacağını açıkça ifade ettiklerini, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanacağına dair bir emare ve ABD'nin nükleer konuşlanmasını değiştirmesi için herhangi bir sebep görmediklerini söyledi.

“AĞIR SONUÇLARI OLACAK”

Sözcü, “Rusya'nın herhangi bir şekilde nükleer silah kullanımının oldukça ağır sonuçları olacaktır.” ifadesini kullandı.

Bu ağır sonuçların ne olacağına ilişkin bir soruya ise Price, Rusya'ya daha net ve kesin ifadelerle bu konuda uyarıda bulunduklarını ancak atacakları adımları kamuoyu ile paylaşmayı tercih etmediklerini söyledi.

KİRLİ BOMBA İDDİASI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün Türkiye’nin yanı sıra ABD, Fransa ve İngiltere'deki mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Ukrayna'nın “kirli bomba” kullanma hazırlığında bulunduğunu söylemişti.

ABD, İngiltere ve Fransa’nın dışişleri bakanları, görüşmelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın iddialarını reddederek, gerginliği artırmak için kullanılacak bahaneleri kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

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