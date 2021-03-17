ABD Başkanı Biden: Putin katil bedelini ödeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın ülkesindeki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin değerlendirmesinde, Amerikan istihbaratının söz konusu müdahaleyi yönetmekle suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yüklendi. Rus liderin bir katil olduğunu söyleyen Biden, "Putin, bir bedel ödeyecek. Kısa süre içinde göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Rusya iddiaları reddetmişti

Rusya yönetimi, ABD istihbaratının dün yayınlanan 15 sayfalık raporundaki suçlamaları reddetmişti. Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada suçlamaların temelsiz olduğu vurgulanmış, 'ABD'nin Rusya'nın olumsuz imajını sürdürmek için megafon diplomasisi' yürüttüğü belirtilmişti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da, "Bu raporun ülkemize yönelik çıkarımlarını kabul etmiyoruz. Rusya, önceki seçimlere de, bu raporda anılan 2020 seçimlerine de müdahale etmedi" deyip, "Rapor tamamen dayanaksız ve hiçbir kanıt içermiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Peskov, "Tamamen niteliksiz olan bu tür materyaller, ülkemize yönelik yeni yaptırımları gündeme getirmenin bahanesi olarak kullanılıyor" demişti.

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