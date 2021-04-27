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Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinkenden Ukraynaya ziyaret
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Ukrayna'ya ziyaret

ABD medyası, Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev ordusu arasında gerilimin sürdüğü bir dönemde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in önümüzdeki ay Ukrayna'ya bir ziyaret düzenleyeceğini yazdı.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinkenden Ukraynaya ziyaret
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Donbass’ta Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki sıcak çatışma riski devam ediyor.

Rusya’nın bölgeye yaptığı askeri yığınak sürerken, ABD ve İngiltere’nin Karadeniz’e savaş gemisi göndereceklerini açıklaması sonrası tansiyon daha da yükselmişti.

Önümüzdeki ay gerçekleşecek

CNN'nin haberine göre, Ukrayna hükümetinden bir kaynak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in önümüzdeki ay Ukrayna'ya bir ziyaret düzenleyeceğini söyledi.

Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile bu ayın başlarında Brüksel'de düzenlenen toplantı da dahil olmak üzere birkaç kez görüşmüştü.

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