ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İsrail’de

Rubio İsrail’e gitti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret kapsamında geldiği terör devleti İsrail’in başkenti Tel Aviv’de ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

ABD
Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret kapsamında İsrail’e geldi. Rubio’nun uçağı İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na indi. ABD’li Bakanı, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve diğer yetkililer karşıladı. Rubio’nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.
Görüşmede, İsrail’in 9 Eylül tarihinde Katar’ın başkenti Doha’ya yönelik Hamas’ın müzakere heyetini hedef aldığı saldırının ve İsrail’in Batı Şeria’yı işgal planlarının ele alınması öngörülüyor.

Söz konusu ziyaretin, Rubio’nun göreve geldiği Ocak ayından bu yana İsrail’e gerçekleştirdiği ikinci ziyaret olduğu biliniyor.



