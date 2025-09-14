ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İsrail’de

ABD

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret kapsamında İsrail’e geldi. Rubio’nun uçağı İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na indi. ABD’li Bakanı, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve diğer yetkililer karşıladı. Rubio’nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.