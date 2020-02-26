ABD Dışişleri Bakanlığı: Hizbullah’ın liderini hedef aldık

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah'ı hedef aldıklarını belirtti. Bakanlık, "Irak’taki Amerikan güçlerine tehdit teşkil etmeyi sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Hasan Nasrallah kimdir?

31 Ağustos 1960'da Güney Beyrut'ta doğdu. 1975 yılında Lübnan İç Savaşı sırasında ailesinin memleketi olan Güney Lübnan'daki El Bazuriye köyüne kaçtı. Orada Şiî Emel örgütüne katıldı. Irak'ta Şii eğitimi gördü. Daha sonra Lübnan'a dönerek Emel örgütünün lideri Abbas El-Musavi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü.

1978 yılında Lübnan'a döndü ve Seyyid Abbas Musevi'nin kurduğu el-İmam el-Muntazar medresesinde eğitimine devam etti. Aynı zamanda Emel hareketindeki siyasi faaliyetlere iştirak etti ve Emel hareketinin Bekaa bölgesindeki siyasi sorumlusu oldu.

1982 yılında İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı ve hayatını İsrail'i Lübnan'dan atma amacına adadı. 1992 yılında Abbas El-Musavi'nin İsrail tarafından öldürülmesinden sonra Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi. 14 Temmuz 2006 tarihinde 2006 İsrail-Lübnan Krizi sırasında Hasan Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Hasan Nasrallah sağ olarak kurtulmayı başardı.