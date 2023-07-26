ABD Eğitim Bakanlığı Harvard üniversitesine mezunu yakınlarına tanınan öncelik nedeniyle soruşturma başlattı

Harvard Üniversitesi
ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi hakkında bağışçı ve mezun çocuklarına, lisans öğrencilerinin kabulünde tanınan öncelik dolayısıyla soruşturma başlattı.
Harvard’ın genellikle beyaz, mezun yakını öğrenci adaylarına ayrıcalık tanıyan kabul süreci, haziran ayında yüksek mahkemenin üniversite kabullerinde pozitif ayrımcılık yapılmasına karşı çıkmasıyla yeniden odak konusu oldu.
Gruptan yapılan yazılı açıklamada, büyük çoğunluğu beyaz olan, Harvard mezunu ve bağışçı yakınlarına ayrılan kontenjan yüzünden niteliği yüksek, Harvard’a girmeyi hak eden beyaz olmayan başvuru sahiplerinin zarar gördüğü vurgulandı.
ABD Eğitim Bakanlığı, grubun Harvard'ın lisans programlarına kabul sürecinde bağışçı ve mezun bağı olanlara “ırk temelinde ayrımcılık yaptığı” iddialarını soruşturduğunu bildirdi.
Üniversite politikalarının gözden geçirildiğini açıkladı
Harvard Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversitenin kabul politikalarının yüksek mahkemenin pozitif ayrımcılıkla ilgili kararından sonra yasalara uygunluğu bağlamında gözden geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, bu süreçte, Harvard’ın farklı geçmiş ve arka plana sahip öğrencilerin üniversiteye başvurmasını teşvik çabalarını iki katına çıkarmaya kararlı olduğu vurgulandı.
Connecticut'taki Wesleyan Üniversitesi aile bireylerinin okulla ilişiği olan aday öğrencilere kabulde ayrıcalıklı muamele yapma politikasına son vereceğini geçen hafta duyurmuştu.
Son yıllarda, Massachusetts'teki Amherst Koleji, Pensilvanya'daki Carnegie Melon Üniversitesi ve Maryland'deki Johns Hopkins Üniversitesi gibi okullar da mezun yakınlarına öncelik tanıyan kabul politikalarını değiştirdi.