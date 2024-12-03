ABD: Esed bizim için hala eli kanlı bir diktatör

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, Suriye'de masaya oturmayan tarafın Beşşar Esad olduğunu söyledi.
Suriye'de muhalifler rejime karşı başlattıkları operasyonda ilerleyişlerini sürdürürken olaylara ilişkin ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de rejim lideri Beşşar Esad ile ilgili yaptığı açıklamada, "Suriye'de Esad'la ilgili politikamız değişmedi, bizim için o hala eli kanlı bir diktatör" ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Suriye'de BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını yok sayan ve masaya oturmayan tarafın Esed rejimi olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, "
Suriye'de Esad'la ilgili politikamız değişmedi, bizim için o hala eli kanlı bir diktatör.
" açıklamasında bulundu.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi
, Suriye'de uzun süre boyunca müzakereleri desteklediklerini belirterek, "
Suriye'de BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını yok sayan ve masaya oturmayan (Beşşar) Esed rejimidir.
" ifadesini kullandı.
Greenfield, ABD'nin BMGK dönem başkanlığını İngiltere'den devralması vesilesiyle basın toplantısı düzenledi.
ABD: Çok sayıda insan bize güveniyor
Dönem başkanlığında iki önemli odak noktasının gıda güvencesizliği ve cinsiyet eşitsizliği konusunun olacağını kaydeden Greenfield, aynı zamanda dijital tehditler ve bölgesel ihtilafların da önemli gündem maddeleri arasında yer alacağını belirtti.
Bu tür sınamaların "
" olduğunu söyleyen Greenfield, "
Çok sayıda insan bize güveniyor. Elimizi kolumuzu bağlayıp oturamayız, aksine kolları sıvayıp çalışmaya devam edeceğiz.
" değerlendirmesinde bulundu.
BMGK dönem başkanlığı,
'den sonra
'e geçecek.
"Masaya oturmayan Esed rejimidir"
Greenfield, Suriye'deki mevcut gelişmelerin endişe verici olduğunu ve durumu yakından takip ettiklerini kaydetti.
Bölgedeki ortaklarıyla irtibatlarının sürdüğünü aktaran Greenfield, Suriye halkı için barış ve güvenliği sağlamak için bir yol bulunması gerektiğini dile getirdi.
Greenfield, "
Biz Suriye'de uzun süre boyunca müzakereleri destekledik. Suriye'de BMGK kararlarını yok sayan ve masaya oturmayan Esed rejimidir.
" diye konuştu.
Gazze'ye ilişkin ise Greenfield,
'nin
nın sürdüğünü kaydetti.
, durumun çok ciddi olduğunun altını çizerek,
, esirlerin serbest bırakılması,
halkının ihtiyaçlarının karşılanması ve
sevkiyatının sağlanması için çabaların devam ettiğini belirtti.
Lübnan'a ilişkin çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Greenfield, "
Bir anlaşma sağlandı, bazı sıkıntılar oldu ama anlaşma hala geçerli.
" dedi.
Greenfield, ateşkese hala saygı duyulduğunu belirterek durumu takip etmeye devam ettiklerini söyledi.
"Esed bizim için hala eli kanlı bir diktatör"
Öte yandan muhaliflere karşı İran ve Rusya'dan destek isteyen Beşşar Esed ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, "
Suriye'de Esad'la ilgili politikamız değişmedi, bizim için o hala eli kanlı bir diktatör.
" ifadelerine yer verildi.
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