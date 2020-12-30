Dünya ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngilterenin misyon şefleri, Libya Başbakanı Serracla görüştü
AFRİKA

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin misyon şefleri, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin Libya diplomatik misyonları ortak bir açıklama yayınlayarak, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumuna verdikleri desteği yinelemek için Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la video-konferans yöntemiyle görüştüklerini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Fayiz es-Serrac
Fayiz es-Serrac

ABD'nin Libya Büyükelçiliğinin resmi internet sitesinden yayınlanan ortak açıklamada, Başbakan Serrac görüşmesine, ABD, Almanya ve İtalya'nın Libya büyükelçileri, Fransa ve İngiltere'nin maslahatgüzarları ve BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) katıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, yabancı misyon şefleri, Libya krizinin tarafları arasındaki son esir takaslarını memnuniyetle karşıladı ve 23 Ekim'de varılan ateşkes kapsamında Misrata-Sirte sahil otoyolunun yeniden açılması için ilerleme kaydedilmesi çağrısında bulundu.

Misyon başkanları, Libya Siyasi Diyalog Forumu kapsamında planlanan yürütme otoritesinin oluşturulması için Aralık 2021 seçimlerinden önce güçlü ve aktif bir Libya liderliğinin gerekli olduğunu belirtti.

"Uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetinin bu diyalog sürecini tam olarak desteklemede oynayacağı özel bir rol olduğuna" dikkat çekilen açıklamada, "Uluslararası aktörler, BM öncülüğünde yürütülen diyaloğun başarıya ulaşması noktasında verilen taahhütlerinin yerine getirilmesi için, tüm tarafların eylemlerini yakından izlemektedir." ifadelerine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya ordusuna yönelik askeri eğitimi ilk mezunlarını verdi
OYNAT 03:09
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya ordusuna yönelik askeri eğitimi ilk mezunlarını verdi
Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşması amacıyla TSK personeli tarafından verilen 8 haftalık eğitimleri tamamlayan Libyalı askeri öğrenciler için başkent Trablus'ta mezuniyet töreni düzenlendi. Eğitimini tamamlayan askerlerden biri törende yaptığı konuşmada, 'Libya'yı barışa ve huzura ulaştırmak için, bu kutsal görevi en derin duygularla üstlendik. Tam iki ay önce bu eğitim merkezine katıldığımız andan itibaren Libyalı ve Türk komutanlarımız bizi çok iyi yetiştirdiler. Bizleri anne ve baba şefkati ile kucaklayıp, atik ve kuvvetli olmamız için eğitip donattılar.' ifadelerini kullandı.


Ne olmuştu?

  • BM öncülüğünde 9 Kasım'da Tunus'ta başlayan ve Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumunda", 24 Aralık 2021'de Libya'da genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı. Forum kapsamında, ülkedeki devlet kurumlarının birleştirilmesi ve seçimlere kadar ülkeyi yönetecek yeni bir Başkanlık Konseyi ve yürütme organının belirlenmesi hedefleniyor.
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