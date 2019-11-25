ABD Güney Sudan Büyükelçisini istişare amaçlı geri çekti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Sudan'da geçiş hükümetinin kurulamaması sebebiyle ülkedeki büyükelçisini "istişare amaçlı" geri çağırdıklarını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, Güney Sudan'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortagus, taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre geçiş hükümetinin 12 Kasım'a kadar kurulması gerektiğini ancak bunda başarısız olunduğuna vurgu yaptı.

"İstişare amaçlı geri çağırıldı"

Bu sebeble ABD'nin Güney Sudan Büyükelçisi Thomas Hushek'in "istişare amaçlı" geri çağrıldığını kaydeden Ortagus, "Büyükelçi Hushek, ABD ve Güney Sudan hükümeti arasındaki ilişkinin yeniden değerlendirilmesi konusunda üst düzey yetkililerle görüşecek." ifadelerini kullandı.

Ortagus, ayrıca ABD olarak barışın sağlanması konusunda Güney Sudan halkının yanında olduklarını vurgulayarak, "ABD, Güney Sudan'da barış ve başarılı bir siyasi geçişin sağlanması konusunda bölgedeki ortaklarıyla çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Sudan'da neler oluyor?

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Geçen yıl yenilenen barış anlaşmasına göre tarafların 12 Kasım itibarıyla hükümeti kurması planlanıyordu ancak en son açıklama göre 100 gün daha erteleme yapılacağı belirtilmişti.