Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD Hizbullah üyelerine yaptırım uyguladı: Lübnan'ın nakit ekonomisini sömürüyor

ABD Hizbullah üyelerine yaptırım uyguladı: Lübnan'ın nakit ekonomisini sömürüyor

22:456/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
ABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazine Bakanlığı

ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah'ın Lübnan'ın nakit ekonomisini sömürdüğünü öne sürerek finansal sistemin bütünlüğünü tehdit ettiğini ileri sürdü. Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, "Lübnan'ın özgür, müreffeh ve güvenli olma fırsatı var. Bu ancak Hizbullah tamamen silahsızlandırılır ve İran'ın finansmanı ve kontrolünden koparılırsa gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan'ın
"nakit ekonomisini sömürdükleri"
gerekçesiyle Hizbullah üyelerine karşı yaptırım kararı alındığını duyurdu.
Hazine Bakanlığı, Hizbullah'ı,
"yasa dışı fonları aklamak için döviz bürolarını ve nakit ekonomisini sömürmekten"
sorumlu tutarak, örgütün terör finansmanını meşru ticaretle harmanlayarak Lübnan'ın finansal sisteminin bütünlüğünü tehdit ettiğini ileri sürdü.
ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımların Lübnan direniş grubunun
"silahsızlandırılmasını desteklemek"
amacıyla uygulandığı belirtildi.

Ofisin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün, ocak ayından bu yana, çoğunlukla döviz büroları aracılığıyla Hizbullah'a 1 milyar dolardan fazla para aktardığı iddia edildi.

Açıklamanın devamında, söz konusu yaptırım kararıyla, İran'dan fon akışını denetleyen Hizbullah'ın finansal operatörlerinin hedef alındığı belirtildi.

Terörizm ve Finansal İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, konuyla ilgili açıklamasında,
"Lübnan'ın özgür, müreffeh ve güvenli olma fırsatı var. Bu ancak Hizbullah tamamen silahsızlandırılır ve İran'ın finansmanı ve kontrolünden koparılırsa gerçekleşebilir.
" ifadelerini kullandı.


#ABD Hazine Bakanlığı
#Hizbullah
#Finans
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TDK yazım kurallarına göre hangisi doğru yazılmış bir cadde adıdır? Koca Mustafa Paşa Caddesi doğru yazılışı