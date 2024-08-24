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Dünya

ABD ile Çin arasında 8 yıl sonra 'stratejik' görüşme: Jake Sullivan Pekin'e gidiyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın gelecek hafta Çin'i ziyaret edeceği bildirildi. Çin görüşmeyi doğrularken 'tarafların Çin-ABD stratejik diyaloğunun yeni turunu gerçekleştireceğini' bildirdi. Sullivan, Çinli muhattabı Vang ile daha önce 2021'de Zürih, 2022'de Roma, 2023'te Viyana ve 2024'te Bangkok'ta olmak üzere dört kez yüz yüze görüşmüştü. En son ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlarından Susan Rice, 2016'da Pekin'i ziyaret etmişti.

18:43 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:47 - 24/08/2024 Cumartesi
AA
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, yaptığı açıklamada, Sullivan'ın 27-29 Ağustos tarihlerinde Pekin'i ziyaret edeceğini, Çin Dışişleri Bakanı ve Komünist Parti Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile görüşeceğini belirtti.

ABD ile Çin arasında 'stratejik' görüşme

Sözcü Savett, söz konusu görüşmenin,
"ilişkileri sorumlu şekilde yönetmek için stratejik iletişim kanallarını açık tutmaya yönelik çabaların devamı niteliğinde olduğunu"
ifade etti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning de yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan'ın ziyaretini ve Vang ile görüşmesini doğrularken
"tarafların Çin-ABD stratejik diyaloğunun yeni turunu gerçekleştireceğini" bildirdi.

8 yıl sonra bir ilk: Beşinci görüşme olacak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ilk kez Çin'i ziyaret ediyor. En son ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlarından Susan Rice, 2016'da Pekin'i ziyaret etmişti.

Sullivan, Çinli muhattabı Vang ile daha önce 2021'de Zürih, 2022'de Roma, 2023'te Viyana ve 2024'te Bangkok'ta olmak üzere 4 kez yüz yüze görüşmüştü.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray kaynakları, görüşmede iki ülke arasında fetanil kaçakçılığının önlenmesi gibi işbirliği konularının yanı sıra Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın geleceğinin tartışılabileceğini öne sürüyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden ayrılamadan son kez Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile buluşmasının da gündemde olabileceği değerlendiriliyor. İki ülke liderleri en son 2 Nisan'da telefonda görüşmüştü.



#ABD
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#Jake Sullivan
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