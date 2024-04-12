Dünya

ABD istihbarat raporu sızdı: İran'ın intikam saldırı planı ortaya çıktı! Son 48 saat

Terör devleti İsrail, İran'ın 'intikam saldırısı'na hazırlanıyor... İran cephesi sessizliğini korurken ABD'li yetkilinin açıklamaları ile istihbarat raporu basına sızdı. Adının gizli kalması koşulu ile The Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ABD'li yetkili söz konusu raporlara göre, İran'ın ne zaman İsrail'i vurmasının beklendiğini ve olası hedeflerini açıkladı.

10:43 - 12/04/2024 Cuma
Güncelleme: 11:08 - 12/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Gazeteye göre İran'ın saldırısı iki farklı cepheden gerçekleşecek.
Gazeteye göre İran'ın saldırısı iki farklı cepheden gerçekleşecek.

Tahran, geçen hafta Suriye'de bir hava saldırısının ardından İsrail'e karşı intikam yemini etti. Bu hava saldırısı, başkent Şam'daki İran'ın diplomatik kompleksini hedef aldı. Saldırıda iki üst düzey komutan dahil olmak üzere yedi İslam Devrim Muhafızları üyesi öldürüldü.



Dün Amerikan Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla İsrail'e giderek üst düzey yetkililerle güvenlik tehdidi konulu görüşmeler yaptı. Kurella, ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarından sorumlu komutanı olarak İran'a karşı İsrail ile birlikte koordineli olarak çalışacak.


Bu bağlamda dünya İran'ın İsrail'e yönelik olası saldırısını bekliyor.



Saldırının detayları

ABD'li bir yetkilinin, Amerikan istihbarat raporlarına dayandırarak,
İsrail'in önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde
İran'dan "muhtemelen İsrail topraklarına"
doğrudan bir saldırıya
hazırlandığını söylediği aktardı.


WSJ
, adı açıklanmayan bir ABD'li kaynağın
, İsrail'in güney veya kuzey İsrail'e olası bir saldırıya
hazırlandığını söylediğini duyurdu.


Amerikalı yetkili perşembe gecesi yaptığı açıklamada, ABD istihbarat raporlarının İran'ın saldırısının yurtdışındaki İsrail hedeflerine değil, İsrail topraklarına yönelik olabileceğini gösterdiğini söyledi.


Ancak haberde İran rejimine yakın bir kaynağın Tahran'ın henüz nihai bir karar almadığını söylediğine de yer veriliyor.

İsrail nasıl karşılık verecek?

Wall Street Journal'ın raporunda İran'ın İsrail'in ülkenin kuzeyindeki Hayfa havaalanına ve güneyindeki Dimona'daki nükleer tesisine yönelik bir saldırı beklendiği hatırlatıldı. İran'ın ayrıca Hizbullah gibi vekil güçleriyle de koordineli olarak Tel Aviv'e saldıracağı hatta Arap ülkelerinde bulunan büyükelçiliklerine saldıracağı yazıldı. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise dün gece yaptığı değerlendirmede hava savunma sistemlerinin sorunsuz çalıştığını ve olası saldırıda füzeleri engelleyeceğini dile getirdi.



#İsrail
#İran
#Gazze
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