Dünya ABD karanlıkta
AMERİKA

​ABD karanlıkta​

ABD karanlıkta

Kuzey Kutbu’ndan inen dondurucu soğuk, ABD’de eskiyen altyapıyı çökertti. Ülkenin en zengin eyaletlerinden Teksas’ta sefalet manzaraları yaşandı. 38 kişi hayatını kaybetti. 2,7 milyon ev elektriksiz kaldı. Market rafları boşaldı, su ve ısınma sistemleri iflas etti. ABD’nin 4. büyük şehri Houston’da su ve gaz kuyrukları oluştu.

Dış Haberler Yeni Şafak
ABD’de eskiyen altyapı, kutuplardan inen dondurucu soğukların etkisine dayanamadı ve çöktü.
ABD’de eskiyen altyapı, kutuplardan inen dondurucu soğukların etkisine dayanamadı ve çöktü.

Kuzey Kutbu’ndan ABD’nin iç ve güney bölgelerine inen dondurucu soğuklar, ülkenin birçok bölgesinde altyapının çökmesine neden oldu. 15 Şubat’tan bu yana kar ve buzlanmanın etkisinde olan eyaletlerde şu ana kadar 38 kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin de hala elektrik kesintisi yaşadığı belirtildi. Soğuk hava şartları nedeniyle eskiyen alt yapının çökmesiyle, su ve ısınma problemi baş gösterdi. Ülkenin doğal kaynak zengini Teksas eyaleti olumsuz şartlardan en fazla etkilene bölge oldu. Eyalette hala 2,7 milyon haneye elektrik sağlanamıyor. Associated Press ajansına konuşan Ulusal Meteoroloji Servisi’nden Bob Oravec, “Birçok bölgede, insanların yaşadığı sefaleti ortadan kaldırabilecek gerçekten hiçbir şey yok” ifadesini kullandı.

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Elektrik kesintileri ve çöken alt yapı nedeniyle bazı Teksaslılar mobilya mağazalarına sığınmak zorunda kaldı.

MİLYONLARCA EV KARANLIKTA

  • Eyalette elektrik kesintisi ve aşırı soğuklar nedeniyle şu ana kadar binden fazla kişinin sığındığı en az 35 sığınma evinin açıldığı belirtildi. Eyaletteki elektrik akışını yöneten Texas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT), 600 bin ev ve iş yerindeki elektrik kesintisinin onarıldığını, ancak hala 2,7 milyondan fazla eve elektrik ulaştırılamadığını açıkladı.

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‘SULARI KAYNATMADAN İÇMEYİN’ UYARISI

Teksas’ta “musluk sularını tüketmeden önce kaynatma” çağrısında bulunuldu. Teksas eyaletinin başkenti Austin’de, halkın panikle market raflarının boşalttığı gözlemlendi. Marketlerin içinde kuyruklar oluşurken, dışarıda da uzun araç kuyrukları yaşandı.

  • Teksas’ın en büyük ve ABD’nin dördüncü büyük şehri Houston’da iki günü aşkın süredir elektrik ve internet bağlantısı sağlanamazken, konutlar klimayla ısıtıldığı için ısınma sorunu da baş gösterdi. Donan ve patlayan şebeke nedeniyle su sıkıntısı da yaşanıyor. Cumaya kadar şehre su verilemediği takdirde otellerin kapanması da söz konusu.

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SU VE GAZ KUYRUĞU

Houston’da halkın parklarda akan çeşme bulabilirse evlerinden getirdiği kovaları doldurduğu da gözlemlendi. Şehirde tüp kuyruğunun oluştuğu da görüntülere yansıdı. Kansas’ta da şiddetli soğuklara dayanamayan altyapı sistemi iflas etti. Patlayan borular nedeniyle binaları su basıyor.

Aşı çalışmalarında sıkıntı

  • Kötü hava şartlarının, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarını da yavaşlattığına dikkati çeken yetkililer, söz konusu eyaletlere yeni aşı dozlarının ulaştırılmasında sıkıntı yaşandığını ifade etti. Birçok aşı randevusu iptal edilirken, yetkililer, aşırı soğuk ve buzlanma nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı ve trafiğe çıkmaması uyarılarını yineledi. Bilim insanları, genellikle Kuzey Kutbu’nda yaşanan bu seviyedeki arktik soğukların, insanların neden olduğu küresel ısınmadan dolayı güney alt enlemlere doğru daha sık ve uzun kalacak şekilde kaymaya başladığı değerlendirmesinde bulunuyor.
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