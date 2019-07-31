Dünya ABD Kongresinin 4 kadın vekili silah reklamında hedef oldu
AMERİKA

ABD Kongre'sinin 4 kadın vekili silah reklamında hedef oldu

ABD Kongre'sinin 4 kadın vekili silah reklamında hedef oldu

ABD'nin Kuzey Caroline eyaletinde, geçen haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef aldığı Kongre'nin 4 kadın üyesine yönelik suikast imasında bulunan reklam tartışmalara yol açtı.

Haber Merkezi AA
'4 aptal süvari' diye bahsedilen reklamda, fotoğrafların altında silah mağazasının adresi paylaşıldı.
'4 aptal süvari' diye bahsedilen reklamda, fotoğrafların altında silah mağazasının adresi paylaşıldı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, "Cherokee Guns" adlı silah mağazası, otoban kenarındaki bir panoya, üzerinde Kongre üyeleri İlhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib ve Ayanna Pressley'in fotoğraflarının bulunduğu bir reklam verdi.

4 Kongre üyesinden "4 aptal süvari" diye bahsedilen reklamda, fotoğrafların altında mağazanın adresi paylaşıldı.

Mağaza sahibi Doc Wacholz, reklamda şiddet ya da ırkçılığın bulunmadığını, sadece düşüncelerini paylaştığını savunarak, "Bana göre onlar sosyalist, ayrıca onlardan Müslüman olan ikisinin terör gruplarıya bağlantılı olduğunu hissediyorum." diye konuştu.

Wacholz, reklam panosu için aylık 250 dolar ödediğini belirterek, reklamın "ifade özgürlüğü" kapsamında korunduğunu öne sürdü.

Mağazanın, daha önce de Müslüman, Arap ve göçmenleri hedef alan benzeri reklamlar verdiği kaydedildi.

Trump da hedef almıştı

Başkan Trump, pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Müslüman kadın Kongre üyeleri Omar ve Tlaib'in yanı sıra Ocasio-Cortez ve Pressley'i "progresif demokrat Kongre üyeleri" olarak nitelendirmiş ve göçmen kökenli olduklarını söylediği kadın üyelerin ülkeleri için de "dünyadaki tam bir felaket, en kötü, en yozlaşmış ve en saçma ülkeler" ifadesini kullanmıştı.

  • Bu kişilerin ABD'nin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylemesini ilginç bulduğunu kaydeden Trump, "Neden bu kadınlar ülkelerine gidip, geldikleri bozuk ve suçla kuşatılmış ülkeleri düzeltmiyor? Sonra geri gelin ve nasıl olduğunu bize gösterin. Bu yerlerin sizin yardımınıza ihtiyacı var ve yeterince hızlı ayrılamazsınız. Eminim (Temsilciler Meclisi Başkanı) Nancy Pelosi, ücretsiz seyahat ayarlamaktan mutluluk duyar." paylaşımında bulunmuştu.
Kral Selmana taziye telefonu

Kral Selman'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü.
Almanyada tatsız prova

Almanya'da tatsız prova

​Fenerbahçe oynadığı iki hazırlık maçında toplam 11 gol yedi.
FED faizleri düşürdü

FED faizleri düşürdü

11 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, FED faizleri 25 puan indirdi.
Forma giymeyecek!

Forma giymeyecek!

​Falcao'dan G.Saraylıları heyecanlandıran karar.
50'nci de TSK envanterinde

50'nci de TSK envanterinde

TUSAŞ, 50. ATAK helikopterinin teslimatının yapıldığını duyurdu.
Türk pilotlar dönüyor

Türk pilotlar dönüyor

Türkiye'nin F-35 program ortaklığı askıya alınmıştı.

'Barış Koridoru'na<br>tamamlayıcı rol!

'Barış Koridoru'na
tamamlayıcı rol!

Uzmanlara göre 'güvenli bölge' Türkiye için ara formül.

Cumhurbaşkanı talimat verdi

Cumhurbaşkanı talimat verdi

Düzce'deki felaketten etkilenen KOBİ'lere destek.

Sonsuza kadar kalacak

Sonsuza kadar kalacak

​Netanyahu, Batı Şeria işgali konusunda meydan okudu.
Türkiye'nin en uzunu

Türkiye'nin en uzunu

​1,5 saatlik yol tünel ile 45 dakikaya kadar düşecek.
Sürekli renk değiştiriyor

Sürekli renk değiştiriyor

Mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.
Bahçeli'ye <br>evinde ziyaret

Bahçeli'ye
evinde ziyaret

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Ankara'da görüştü.
BAE İran ile yakınlaşıyor

BAE İran ile yakınlaşıyor

BAE-İran 6 yıl aradan sonra yeniden Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdi.
Bakan müjdeyi verdi

Bakan müjdeyi verdi

Bor karbür üretimi anlaşmasında sona gelindi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.