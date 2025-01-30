Yaşanan kazada can kaybı olup olmadığı yönünde henüz açıklama yapılmadı.





Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, başkan Donald Trump'ın Washington DC'deki havaalanı yakınlarındaki olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.





ABD Medyası: Kazada terör belirtisi yok Dünya / Amerika





‘HERKES İÇİN DUA EDELİM'

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu akşam Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'nda meydana gelen kazaya karışan herkes için dua edin. Durumu yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.





ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, “Yolcu uçağıyla çarpışan ABD Kara Kuvvetleri'ne ait Black Hawk helikopterinin mürettebatı üç kişiydi ve helikopterde VIP personel bulunmuyordu.





Üst düzey ordu yetkilileri Washington, DC bölgesinde seyahatlerinde sıklıkla Black Hawks'ı kullanırlar” ifadeleri yer aldı.









TERÖR İZİ YOK

FBI kazada terör şüphesiyle ilgili herhangi bir kanıt bulunamadığını açıklarken ABD medyası düşen uçağın enkazının görüntülerini yayınladı.









KAZAYLA İLGİLİ BASIN TOPLANTISI

ABD'li yetkililer kaza ile ilgili basın toplantısı düzenledi. DC İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Şefi John A. Donnelly Sr., Potomac Nehri'nde arama kurtarma operasyonunda şu anda yaklaşık 300 müdahale görevlisinin çalıştığını söyledi.





İlk ihbarın saat 20:48'de verildiğini söyleyen yetkili "Çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Ekiplerimiz soğuk bir yüzeyde kurtarma çalışmalarını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Çok fazla rüzgar var. Çok sert bir rüzgar var" dedi.





Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser ise soruşturmanın Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yürütüleceğini söyledi.



