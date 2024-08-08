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ABD medyasından flaş iddia: Hizbullah'ta hazırlıklar tamam! İran'dan önce İsrail'e saldıracak

İran-Lübnan-İsrail hattında tansiyon her geçen dakika daha da yükseliyor. ABD basınından flaş bir iddia daha geldi. CNN, Hizbullah'ın İran'dan 'bağımsız' bir saldırı başlatmaya giderek daha hazır göründüğünü yazdı. Terör devleti İsrail ise Hizbullah'a orantısız bir yanıt verileceği konusunda uyarıda bulundu.

Seren Som
10:17 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İran-Lübnan ve İsrail hattında Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikastta hayatını kaybetmesinin ardından gerilim had safhaya yükseldi.


CNN'in ulaştığı, konuyla ilgili istihbarat bilgilerine sahip iki kaynak, Hizbullah'ın, en üst düzey askeri komutanı Fuad Şükr'ün Beyrut'ta ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine vereceği tepkinin İran'dan bağımsız ilerlediğini ve grubun giderek daha hazır hale geldiğini öne sürdü.


Resim Beyrut'un güney banliyösünde düzenlenen cenaze töreninde komutanları Fuad Şükrü'ün tabutunu taşıyan Hizbullah üyeleri (AFP)

Hizbullah İran'dan daha hızlı hareket edecek

Kaynaklardan biri, Hizbullah'ın saldırı hazırlıklarında İran'dan daha hızlı hareket ettiğini söyledi. İran'ın misilleme planı hala tartışılıyor.


İkinci kaynak, İran'ın aksine Hizbullah'ın, İsrail sınırında olması nedeniyle çok az veya hiç işaret olmadan bir saldırı başlatabileceğini söyledi.


İbrani medyası da İsrail'e önümüzdeki günlerde düzenlenecek büyük çaplı bir saldırıyı İran'dan ziyade Hizbullah'ın başlatacağına inanıyor.


  • İsrail yayın organı Kanal 12 'ye göre İsrailli yetkililer müttefiklerine ülkedeki sivillere herhangi bir zarar gelmesi durumunda bunun kırmızı çizgi olacağını ve orantısız bir tepkiye yol açacağını iletti.

Gerilim savaşa dönüşebilir

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey komutanlarından birinin öldürülmesinin ardından Hizbullah ile artan gerilimin savaşa dönüşebileceğini savundu.


Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın
"Lübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğini"
ileri süren İsrailli bakan
"Bu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek"
yorumunda bulundu.



#ABD
#Hizbullah
#İsrail
#İran
#Lübnan
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