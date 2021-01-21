Dünya ABD medyasının gündeminde Trumpın bıraktığı mektupta Joe biliyorsun ben kazandım iddia edildi
AMERİKA

ABD medyasının gündeminde: Trump'ın bıraktığı mektupta 'Joe biliyorsun ben kazandım' iddia edildi

Trump dört yıllık görevinin ardından Beyaz Saray'a veda etti. Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacak olan Trump törenden saatler önce Beyaz Saray'ı terk etmiş oldu. Tüm bunların ardından ABD medyası Trump'ın Biden için bıraktığı mektubu gündemine taşıdı. Mektupta 'Joe biliyorsun ben kazandım' yazdığı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump'ın Joe Biden'a yazdığı iddia edilen mektup.
Donald Trump'ın Joe Biden'a yazdığı iddia edilen mektup.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020’de yapılan seçimleri kaybetmesinin ardından görevini rakibi Joe Biden’a devretti. Son kez Beyaz Saray’ın kapısında görülen Trump, eşi Melania Trump ile ele ele çıkış yaptı.

  • Bugün ise ABD medyası, Trump'ın yeni başkan seçilen Biden için kaleme aldığı bir mektubun olduğunu ve 'Joe biliyorsun ben kazandım' yazdığını iddia etti.

Trump'ın kaleme aldığı iddia edilen mektup.

Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılıyor
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Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılıyor
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump daha sonra Maryland'daki Joint Base Andrews havalimanına gidecek ve burada bir basın toplantısı düzenleyecek. ABD Başkanı daha sonra Joe Biden'ın yemin törenine katılmadan Florida'ya uçacak.

Son derece cömert bir mektup

Trump'ın bıraktığı mektupla ilgili konuşan Biden, “Oldukça cömert bir yaklaşımda bulunmuş. Onunla konuşana kadar içeriğini söylemem doğru olmaz, bu özel bir şey” açıklamasında bulundu.

Trump’tan Biden’a mektup
DÜNYA
Trump’tan Biden’a mektup

BU BİR VEDA

"Bu bir veda" diyen Trump, Beyaz Saray'a tekrar döneceğini söyledi.

YENİ İDARE BAŞARILI OLACAKTIR

"75 milyon oy aldık, bu tarihi bir rekordur” şeklinde konuşan Trump pandemiye rağmen ekonomide başarılı adımlar atıldığını söyledi.Trump Biden yönetimi ile ilgili ise "Yeni idare de başarılı bir şekilde ilerleyecektir. Başarılı olacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trump Beyaz Saray’daki son gününde kızı Tiffany'ye nişan töreni düzenledi
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Trump Beyaz Saray’daki son gününde kızı Tiffany'ye nişan töreni düzenledi

EN SIRA DIŞI TÖREN

Donald Trump'ın da törene katılmayacak olması sebebiyle ülke tarihinin en sıra dışı yemin günlerinden biri olarak şimdiden kayıtlara geçti.

  • 3 Kasım 2020'deki tartışmalı başkanlık seçimlerinin ve 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından oldukça netameli bir süreç geçiren ABD'de seçimleri kazanan Biden, bugün yemin ederek resmen görevine başlayacak.

Trump Beyaz Saray'a veda etti
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Trump Beyaz Saray'a veda etti
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