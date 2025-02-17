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ABD Orta Doğu'ya Stratejik Bombardıman Uçakları gönderdi

ABD Orta Doğu'ya Stratejik Bombardıman Uçakları gönderdi

Semih Kara
Semih Kara
17:0117/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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B-52, nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor.
B-52, nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor.

ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 adet B-52H Stratejik Bombardıman Uçağı Orta Doğu'ya geldi. İngiltere'den kalkan uçaklara 4 adet tanker uçağı eşlik etti.

İngiltere'deki Fairford hava üssünden kalkan ABD'ye ait 2 adet B-52H, 4 adet KC-135 tanker uçağı eşliğinde Orta Doğu'ya geldi.

Bir uçağın Ürdün'e indiği belirtiliyor

İddialara göre bölgeye sevk edilen 2 adet B-52H Stratejik Bombardıman Uçağının biri, Ürdün'deki Muvaffak Salti ABD üssüne iniş yaptı.

Uçaklar İngiltere'deki Fairford üssünden kalkış yaptı.

Diğer B-52 Basra Körfezi'nde

Flightradar.com sitesinden alınan veriler, en az bir B-52H'ın Irak üzerinden Basra Körfezi'ne geçtiğini gösteriyor. Bombardıman uçağının Körfez ülkelerindeki bir ABD üssüne iniş yapması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) veya ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığ (CENTCOM), konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.


#ABD
#B-52H
#Bombardıman Uçağı
#Fairford
#Orta Doğu

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