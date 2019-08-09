Dünya ABD PKK tünellerini imha etsin
ORTADOĞU

ABD PKK tünellerini imha etsin

Türkiye ve ABD Suriye’nin kuzeyinde bir “barış koridoru” için mutabakata vardı. Ancak şimdiye kadar verdiği sözleri tutmayan ve özellikle Münbiç’te Türkiye’yi oyalayan ABD’den bu kez somut adımlar atması istenecek. İlk adım ABD’nin PKK/YPG’li teröristlerin sınır boyunca inşa ettiği tünel ve mevzileri yok etmesi olacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
PKK'lı teröristler hendek kazarken, ABD askerleri nöbet tuttu.
PKK'lı teröristler hendek kazarken, ABD askerleri nöbet tuttu.

Türkiye’nin ABD ile yaptığı müzakereler sonucu ‘barış koridoru’ için süreç başladı. İki devletin de son ana kadar masadan kalkmayarak mutabakat arayışını sürdürmeleri, stratejik ortaklığın devamının istendiğini göstermesi açısından önemli bir mesaj olarak algılandı.

Türkiye’nin endişelerini giderecek adımlar konusunda “en kısa sürede” vurgusu yapılan mutabakatın ardından dikkatler ilk etapta çalışmaları koordine edecek ve Türkiye’de faaliyet gösterecek Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasına odaklandı. Mutabakatla sonuçlanan üç günlük yoğun müzakere sürecinde Türkiye ve ABD askerleri arasında sahadaki kontrolün sağlanması kapsamında detaylı analizler yapıldı. İki ülke, ortak noktada buluşma konusunda açık irade gösterirken, Türkiye’nin güvenlik endişelerine karşı olumlu yaklaşım sergilenmesi memnuniyetle karşılandı.

TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI

Müzakerelerde Türkiye’nin güvenlik endişelerinin karşılanması, PKK/PYD-YPG unsurlarının bölgeden çıkarılması ve verilmiş olan silah ve mühimmatların alınması, güvenli bölgenin derinliğinin ihtiyaçları karşılayacak büyüklükte olması, bölgeye Suriyelilerin döndürülmesi için gerekli çalışmaların yapılması başta olmak üzere tüm konular adım adım, en ufak bir noksanlık bulunmayacak şekilde hassasiyetle değerlendirildi. ABD askeri heyeti, Washington ile sık sık temasa geçerek teklifler ve öneriler üzerinde mutabakata varılabilecek ortak yollar arandı.

TÜRKİYE’NİN KAYGILARI GİDERİLMELİ

ABD, özellikle Münbiç konusundaki tavrı nedeniyle oluşturduğu ciddi güven kaybını gidermek için özel çaba sarfetti. Bu durum, açıklamalara da yansıdı. MSB’nin açıklamasının hemen ardından ABD Büyükelçiliği Twitter adresinden aynı açıklamayı yayınladı. Bu tablo, ciddi bir mutabakatın ve güven tazelemenin göstergesi olarak yorumlandı. Türkiye’nin oyalama taktiklerine kapalı olduğuna dair art arda yaptığı uyarılar hedefini bulurken, Amerikan muhataplar Türkiye’ye tam güvence verdi.

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KARARLI TUTUM ETKİLİ OLDU

  • Mutabakatı sağlayan unsurlardan biri, ABD’nin Türkiye’nin stratejik ortaklığını kaybetmeme yönündeki çabaları olduğu kadar, Türkiye’nin terörle mücadele kararlılığındaki tavizsiz tutumu oldu. Büyük oranda karşılandığı belirtilen bu gereksinimler noktasında Türkiye’nin güvenlik endişelerini gidermek üzere ABD’nin atacağı ilk adımın, YPG’li teröristler tarafından sınırlarımız boyunca yapılan tünel, tahkimat ve mevzilerin yok edilmesi olması bekleniyor. Türkiye ve ABD’nin ortak açıklamalarında dikkat çeken bir diğer unsur bölgede tesis edilecek güvenli bölgenin “barış koridoru” olarak adlandırılması oldu.

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