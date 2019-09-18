ABD, PKK ve DEAŞ'ta 'zirve' paniği

Deir el Zor Askeri Konseyi Eski Başkanı Pilot Albay İsmail Molla Umeyr, Suriye’de görevli ABD makamlarının Salihiye’nin devri konusunda Rus yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Yeni Şafak'a konuşan Albay Molla Umeyr, "Şam’ın son dönem PKK aleyhinde yaptığı açıklamalar, Ankara'da yapılan toplantı ve Esed'in Rakka, Deir el Zor, Haseke aşiretleri üzerinde etkisini artırma girişimleri ABD’yi böyle bir hamleye itti. Henüz görüşme sonuçlarına dair bilgi paylaşımı yapılmadı. Ancak ABD Esed-İran-Rus ittifakının Fırat’ın doğusunda herhangi bir bölgede kontrol sağlamasını istemiyor. Bu nedenle de El Tabiye, Cezire, Haşşam, Hatle, Mirat ve Mazlum yerleşkelerinin PKK’ya devredilmesini talep ediyor." dedi.

İsmail Molla Umeyr

Albay Umeyr şöyle devam etti:

"İran, Şam'dan Irak'a uzanan koridorda etkin güce sahip. Bu bölgeler de kontrol büyük oranda İran destekli Şii militanlarda ve Tahran bu devir işlemine şiddetle karşı çıkıyor. Görüşme trafiğinin devam ettiği dönem ABD öncülüğündeki koalisyon unsurları başta El Bukemal olmak üzere İran destekli milislere ait mevzilere 4 ayrı hava saldırısı düzenledi" ifadelerini kullandı."

SUUD-BAE İTTİFAKI 100 MİLYON DOLAR DAĞITTI

Suriye’nin doğu ve kuzey bölgelerinde devam eden ABD-PKK işgalinin hiçbir biçimde kabul edilmediğine vurgu yapan Albay İsmail Molla Umeyr, "20 gün öncesinde Suud ve BAE’li istihbarat ve dış işleri müsteşar yardımcıları bölgeye geldi. El Omar bölgesinde aşiret temsilcileri ile birebir görüşmeler yaptılar. O görüşmelerde PKK’ya destek isteyen BAE ve Suudi yetkililer toplam 100 milyon dolar dağıttı. Tek istedikleri Türkiye karşıtı, PKK lehinde açıklamalar yapılmasıydı" dedi.

FIRAT'IN DOĞUSU TÜRK ASKERİNİ BEKLİYOR

ABD, Suudi Arabistan, BAE, Avrupa ittifakının tüm girişimlerine rağmen Fırat’ın Doğusu Türk askerini bekliyor diyen Suriyeli muhalif Ablay, "ABD ve ortaklarının bölgede tutunma şansı olmadığını kaydetti. Deir el Zor Askeri Konseyi Eski Başkanı Molla Umeyr, Rakka ve Deir el Zor’da PKK ve ortakları tek bir çivi çakılmasını istemiyorlar. Tüm yardımlar Haseke bölgesine aktarılıyor. Yalnızca Haseke’de alt yapı, eğitim, imar çalışması yapılıyor. Çünkü PKK buralarda tutunamayacağını biliyor. ABD’liler de Türkiyesiz aşama kaydedemeyeceklerini anladılar. Şu an Washington yönetimi bir çok taviz vererek bölgeyi tutmaya çalışıyor ancak PKK’ya yönelik nefret her geçen gün daha fazla büyüdüğü için sonuç değişmeyecek. Fırat’ın doğusunda istikrarın sağlanması ve bölgenin terörden arındırılması yalnızca Türkiye’nin değil Ortadoğu’nun milli güvenlik meselesi olarak görülmelidir" ifadelerini kullandı.

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REJİMİN ATEŞKES İHLALİ SÜRÜYOR

zirvesine paralel sabotaj faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir diğer bölge ise İdlib oldu. Zirve öncesi genel af çıkışı yapan Esed yönetimi, Erdoğan-Putin-Ruhani görüşmeleri öncesi ve sonrasında sivil yerleşim birimlerine dönük kara ve hava bombardımanlarını sürdürdü. İdlib’de ÖSO bileşeni gruplar tarafından kurulan ve çatı yapılanma niteliği taşıyan Vatan Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa son 1 haftalık periyotta vurulan belde sayısının 13 olduğunu ifade etti.

Naci Mustafa şunları söyledi:

"Esed kanadı bu durumu geleneksel refleks haline getirdi. Astana, Soçi ve Tahran’da yapılan zirveler ve heyetler arası tüm görüşme takvimlerinde Esed saldırıları devam etti. Son 1 haftada; Deyr Şarki, Maaret Hurma, Kefer Mot, Kefer Nübbul, Has, Maaret el Numan, El Tuh, Tel Minnas, Cercenaz, Maar Şemşe, Kefer Secne ve Kefer Naha yoğun olarak bombalandı"

AF DEĞİL TUZAK

Yeni Şafak’a Ankara Zirvesi öncesi Şam’dan yapılan af ilanını da değerlendiren Naci Mustafa, şu ifadelere yer verdi: