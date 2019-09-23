ABD teröristlere sevkıyata devam ediyor: PKK'ya 6 ayda 3 bin 700 tır silah yollandı

ABD'nin teröristlere gönderdiği sevkıyat içerisinde zırhlı araçlar dahi var.

Amerka Birleşik Devletleri’nin PKK terör örgütüne yönelik silah, mühimmat ve araç-gereç sevkiyatı devam ediyor.

ABD yönetimi, 2019 yılı Nisan-Eylül dönemlerinde terör örgütüne 3 bin 700 Tır’lık sevkiyat gerçekleştirdi. Semalka sınır bölgesinden geçen 200 araçlık son silah ve cephane konvoyu da ABD-PKK işgal bölgesine ulaştı.

Yeni Şafak, son 6 aylık dilim de ABD’nin Terör destek konvoylarında yer alan silah, cephane ve araç-gereç envanterine ulaştı. Büyük oranda Tel Baydar, Harab Işık, Ayn İsa-93. Tugay, El Hol ve Çelebiye Üslerine yönlendirilen terör yardım konvoylarında yer alan silah, cephane ve zırhlı araçlar daha sonrasında 470 kilometrelik sınır hattı ve Münbiç’te konuşlu PKK militanlarına gönderildi.

ABD, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen sınırımızın güneyindeki teröristlere silah ve mühimmat yardımına tüm hızıyla devam ediyor.

Modern silahlar taşıdı

ABD, Suriye’de ilk eğit-donat projesini Esed karşıtı muhaliflerle yapacağını açıkladı ve 2015 yılı Şubat ayında fiilen başlayıp 2016 yılı ortalarında vazgeçilen program dahilinde 55 muhalif savaşçı eğitildi.

Pentagon ve CIA işbirliği ile Suriye’nin Kuzey ve Doğu bölgelerinde başlatılan paralel eğit- donat kapsamında ise 2 yılda 35 bin PKK militanına savaş eğitimi verildi. Yine aynı dönem zarfında PKK terör örgütüne 60 bin kişilik silah, teçhizat ve mühimmat desteği verildi.

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Türkiye’nin 2017 yılı başından bu yana PKK terör koridoruna yönelik Münbiç ve Fırat’ın Doğusu’nu terörden arındırma harekatını engelleyen ABD, Türkiye ile görüşme ve diplomasi trafiğini hareketlendiği son altı 6 aylık dönemde bölgeye son derece modern silahlar taşıdı. Yeni Şafak’ın ulaştığı sevkiyat envanterinde yer alan silah, cephane ve zırhlı araç listesi şöyle oluştu:

4 bin adet M-16 makinalı tüfek 9 bin 500 adet Kaleşnikof Tüfek 3 bin adet BKS ve Doçka tipi otomatik tüfek 400 Adet M-14 Kanas – Keskin Nişancı Tüfeği 150 Adet Amerikan yapımı havan 50 adet Hummer marka askeri tip araç 50 adet Humvee marka askeri tip araç 20 adet TOW füzesi rampası + 650 adet TOW füzesi Gelişmiş tanksavar sistemleri Rus yapımı tanklar (4 adet T-72 ve 5 adet T-62 80 adet zırhlı araç (Toyota ve Land Cruiser) 60 adet ‘’23’’ milimetrelik uçaksavar 100 ‘’SAS’’ pickup ve 100 adet Toyota Hilux pickup 70 adet prefabrik oda ve sevk edilen silahlara ait yüzbinlerce mermi, patlayıcı madde ve kamuflaj malzemesi v.b ürün.

ABD'nin yolladığı silah ve mühimmatlar PYD/YPG'li teröristlerce teslim alınıyor.

Terör koridorunu koruma amaçlı gönderildi

Pentagon, PKK terör hattına son 6 aylık dilimde 34 konvoyluk teslimat gerçekleştirdi. PKK’ya teslim edilen silah ve mühimmat arasında binlerce ağır, orta ve hafif nitelikte silahla birlikte, çok sayıda zırhlı, tank ve yüzlerce tonluk cephane bulunuyor.

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Emekli Özel Kuvvet Subaylarından Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, ‘söz konusu envanterde yer alan ve terör örgütüne verilen silahların modern bir ordu donatmaya yeteceğini’ söyledi. Emekli Tümgeneral Abdullah Kılıçarslan, "ABD’nin 2015 yılından bu yana terör örgütüne dönük gerçekleştirdiği sevkiyatların hedefinde hiçbir zaman DEAŞ olmadı. ABD’nin sahaya inme nedeni PKK’ya orada terör koridoru kurmaktı. DEAŞ aparatı kullanılarak bu plan belirli oranda hayata geçirildi." ifadesini kullandı.

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GÜNDEM Suriye'den Irak'a giden ABD konvoyu görüntülendi