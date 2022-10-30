Dünya ABD Rusyanın tahıl anlaşmasından çekilmesi üzüntü verici
AVRUPA

ABD: Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi üzüntü verici

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasından çekilmesinden üzüntü duyduklarını belirtti. Blinken, Rusya başlattığı savaşta gıdayı yeniden silah olarak kullanıyor diyerek Moskova'yı girişimin işleyişini sürdürmeye çağırdı.

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Haber Merkezi AA
ABD: Rusyanın tahıl anlaşmasından çekilmesi üzüntü verici
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sırasında Türkiye'nin girişimleriyle Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevkiyatı için imzalanan anlaşmadan çekildiklerini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'nın Tahıl Anlaşması'ndan çıkmasına yönelik açıklama geldi.

  • Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın BM aracılığındaki Karadeniz Tahıl Girişimi operasyonlarına katılımını askıya almasından üzüntü duymaktadır. Tüm tarafları bu hayati, hayat kurtaran Girişimin işleyişini sürdürmeye çağırıyoruz. Karadeniz Tahıl Girişimi şimdiden 9 milyon metrik tondan fazla gıdayı taşıdı ve düşük ve orta gelirli ülkeler için kritik öneme sahip fiyatları düşürdü. Başarılı oldu ve devam etmeli." ifadelerini kullandı.

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Rusya'nın bu kritik tahıl ihracatını bozmaya yönelik bir eylemi, dünyanın dört bir yanındaki insanların ve ailelerin yiyecek için daha fazla harcaması veya aç kalmasına neden olacağına işaret eden Blinken "Bu düzenlemeyi askıya alan Rusya, başlattığı savaşta gıdayı yeniden silah olarak kullanıyor, bu da düşük ve orta gelirli ülkeleri ve küresel gıda fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve zaten korkunç düzeydeki insani krizleri ve gıda güvensizliğini daha da kötüleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, Kremlin yönetimini Girişime katılımını sürdürmeye, düzenlemeye tam olarak uymaya çağırdıkların yineledi.

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