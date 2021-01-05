Dünya ABD Senatodaki çoğunluğu belirleyecek olan eyalete kitlendi Georgia seçimleri her şeyi değiştirebilir
AMERİKA

ABD Senato'daki çoğunluğu belirleyecek olan eyalete kitlendi: Georgia seçimleri her şeyi değiştirebilir

ABD Senato'daki çoğunluğu belirleyecek olan eyalete kitlendi: Georgia seçimleri her şeyi değiştirebilir

ABD, Senato’daki çoğunluğu belirleyecek olan Georgia seçimlerine kilitlendi. Seçimler öncesinde Başkan Donald Trump ve seçilmiş başkan Joe Biden eyalete giderek adaylara destek verdi.

Haber Merkezi DHA
Seçilmiş başkan Joe Biden ve Başkan Donald Trump
Seçilmiş başkan Joe Biden ve Başkan Donald Trump

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık ve Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia bugün sandık başına gidiyor. Ülkede 3 Kasım'daki seçimlerde netleşen eyaletlerde koltuk dağılımı 100 sandalyeli Senato'da, 50 Cumhuriyetçi'ye karşı 48 Demokrat dengesinde kaldı.Georgia'daki seçimlerde bir koltuğu bile almaları durumunda Cumhuriyetçiler, Senato'daki çoğunluğunu da korumuş olacak.

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SENATO'DAKİ GÜÇ DENGESİ BELİRLENECEK
Senato'yu Cumhuriyetçilerin kontrol etmesi Demokrat Başkan Joe Biden'ın politikalarını hayata geçirmesini zorlaştıracağı ifade ediliyor. İkinci senaryoya göre ise Georgia'daki iki koltuğu da kazanmaları durumunda Demokratlarda dengeyi Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris'in bozacağı tahmin ediliyor. Senato Başkanlığı sıfatı da bulunacak Harris, Demokratların çoğunluğu bulmalarını sağlayacak. Seçimlerde, demokrat adaylar Jon Ossoff ve Raphael Warnock'a karşı Cumhuriyetçi Parti'den David Perdue ve Kelly Loeffler yarışıyor. Senato'da 6 yıllık görev süresi dolan Perdue, 3 Kasım'daki seçimlerde oyların yüzde 49,7'sini alarak, ikinci dönemi az farkla kaçırdı. Perdue'nun rakibi Demokrat Jon Ossoff'un oy oranı ise yüzde 47,9'da kalmıştı.Georgia'daki diğer koltuk için ise Demokrat Warnock ilk turda oyların yüzde 32,9'unu almış, Loeffler ise yüzde 25,9'da kalmıştı.

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