ABD sınırları hareketlenecek: Biden yönetimi mülteci sınırını gelecek yıl 125 bine çıkaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki yeni Türkevi'nde TÜRKEN Vakfı Heyetini kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yoktur. Bilerek ya da bilmeyerek bu yapıların ağına düşen, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Bunun için onlar bir çalışıyorsa biz beş çalışacağız, onlar bir faaliyet yapıyorsa, biz on faaliyet yapacağız. Karşımızdakiler bir gence ulaşıyorsa biz yüzlercesine, binlercesine ulaşmaya gayret göstereceğiz ama bu hainlerin, bu mankurt sürüsünün gençlerimizin aklını ve kalbini zehirlemesine fırsat vermeyeceğiz. Her kesimden gençlerimize sahip çıkma konusunda TÜRKEN Vakfına gönül veren, bu çatı altında çaba gösteren siz kardeşlerime ben güveniyorum.' dedi.