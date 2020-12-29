Dünya ABDde koronavirüs desteği İki bin dolar verilecek
AMERİKA

ABD temsilciler meclisi iki bin dolarlık koronavirüs desteğini onayladı

ABD'de koronavirüs desteği: İki bin dolar verilecek

ABD'de koronavirüs salgınına yönelik 600 dolarlık nakit para yardımının 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarı onaylandı. Destek paketi kapsamında 2019'da yıllık geliri 75 bin dolar ve altında olanlara doğrudan 2 bin dolar nakit yardımı yapılacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD Başkanı Donald Trump'ın "600 dolarlık nakit yardımını 2 bin dolara çıkarma" çağrısı üzerine gündeme gelen tasarı, 134'e karşı 275 oyla kabul edildi.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit yardımını 2 bin dolara çıkarmaya yönelik tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

DAHA ÖNCE KARŞI ÇIKMIŞLARDI

ABD Başkanı Donald Trump, nakit yardımının yer aldığı Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketini 27 Aralık'ta imzalamıştı.

Kongrenin onayı ile kendisine imzaya sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketini daha önce "rezalet" olarak nitelendiren Trump, 600 dolarlık nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemiş ve destek paketi ile bütçenin yer aldığı tasarıyı imzalamamıştı.

Trump'ın çağrısı üzerine geçen hafta harekete geçen Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri, 600 dolarlık nakit yardımını 2 bin dolara çıkarma girişiminde bulunmuştu. Cumhuriyetçiler, Trump'ın çağrısına rağmen Demokratların teklifini reddetmişti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise konuyu pazartesi günü mecliste yeniden gündeme getireceğini bildirmişti.

  • Ekonomik destek paketinde, 2019'da yıllık geliri 75 bin dolar ve altında olanlara doğrudan 600 dolar nakit yardımı yapılması öngörülmüştü.

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