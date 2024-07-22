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Dünya

ABD terör örgütü PKK/YPG'ye hava savunma sistemi verdi

ABD terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteği sürdürüyor. Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG terör örgütüne alan açarak her türlü desteği sağlayan ABD, bu kez de örgüte hava savunma sistemi gönderdi.

Semih Kara
12:20 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
ABD'li askerler PKK/YPG'li teröristlerle ortak tatbikat yapıyor.
ABD'li askerler PKK/YPG'li teröristlerle ortak tatbikat yapıyor.

ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki bölgelere kısa menzilli hava savunma sistemleri gönderdi.


AN/TWQ-1 Avenger Hava Savunma Sistemi

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ABD Ordusuna ait AN/TWQ-1 Avenger kısa menzilli hava savunma sistemi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesinde görüldü. TIR'lar, kamyonlar, MaxxPro, MRAP ve Humvee tipi zırhlı araçlardan oluşan konvoyda 4 ila 6 adet AN/TWQ-1 Avenger kısa menzilli hava savunma sisteminin bulunduğu görüldü.


ABD'nin Suriye'de PKK/YPG terör örgütüne yaptığı sevkiyat

Humvee tipi zırhlı aracın şasesi üzerinden üretilen AN/TWQ-1 Avenger; insansız hava araçları ile alçak irtifadaki uçak ve helikopterlere yönelik kullanılıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin, söz konusu hava savunma sistemini Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü SİHA operasyonlarına karşı kullanabileceği değerlendiriliyor.


Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik icra ettiği SİHA operasyonları

ABD'nin, Haseke'de PKK/YPG'li teröristlere eğitim verdiği, ayrıca mühimmat/teçhizat desteği sağladığı biliniyor. Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi de zaman zaman bölgedeki ABD üslerinde ABD'li komutanlarla toplantılar yapıyor.

#ABD
#PKK/PYD/YPG
#Hava Savunma Sistemi
#AN/TWQ-1 Avenger
#Haseke
#Suriye
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