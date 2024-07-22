ABD terör örgütü PKK/YPG'ye hava savunma sistemi verdi

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ABD Ordusuna ait AN/TWQ-1 Avenger kısa menzilli hava savunma sistemi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesinde görüldü. TIR'lar, kamyonlar, MaxxPro, MRAP ve Humvee tipi zırhlı araçlardan oluşan konvoyda 4 ila 6 adet AN/TWQ-1 Avenger kısa menzilli hava savunma sisteminin bulunduğu görüldü.

Humvee tipi zırhlı aracın şasesi üzerinden üretilen AN/TWQ-1 Avenger; insansız hava araçları ile alçak irtifadaki uçak ve helikopterlere yönelik kullanılıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin, söz konusu hava savunma sistemini Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü SİHA operasyonlarına karşı kullanabileceği değerlendiriliyor.

ABD'nin, Haseke'de PKK/YPG'li teröristlere eğitim verdiği, ayrıca mühimmat/teçhizat desteği sağladığı biliniyor. Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi de zaman zaman bölgedeki ABD üslerinde ABD'li komutanlarla toplantılar yapıyor.