ABD: Ukrayna'daki savaşta aralık ayından bu yana 20 binden fazla Rus askeri öldü.
Beyaz Saray, aralık ayından bu yana Ukrayna ile savaşta 20 binden fazla Rus askerinin öldüğünü bildirdi.
Kirby, 20 bin kayıp veren Rus birliklerinin yaklaşık yarısının Rusya'nın her bir tarafındaki hapishanelerden toplanan eski suçlular olan paralı Wagner savaşçıları olduğunu söyledi.
Rusların bir aydır Donbas bölgesindeki saldırı girişiminin "büyük ölçüde başarısız olduğunu" ifade eden Kirby, Rusya'nın kayıpları hakkındaki bilginin ABD istihbaratına ait olduğunu belirtirken Ukrayna tarafının kayıpları hakkında konuşmadı.
Kirby ayrıca Sudan'dan ABD vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliye çabalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.