ABD ve İran arasında 'geçici anlaşma' trafiği: Pakistan ve Katar devrede

18:1623/05/2026, Cumartesi
AA
Pakistan, İran ve Katar, ABD/İsrail-İran savaşında geçici anlaşma için son rötuşları yapıyor
Pakistan, İran ve Katar heyetlerinin ABD ile yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinde sona yaklaşıldı. Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir’in ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüştüğü ve hafta sonuna kadar "önemli bir ilerleme" beklendiği bildirildi.

Pakistan, İran ve Katar heyetlerinin, ABD/İsrail-İran savaşını sona erdirmek üzere ABD ile geçici bir anlaşmayı "son haline getirmek" için yoğun görüşmeler yürüttüğü ve bu hafta sonuna kadar
"önemli bir ilerleme"
bekledikleri belirtildi.
Pakistan hükümetinden kaynaklar, yaptıkları açıklamada İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret eden Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in son 24 saat içinde aralarında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın da bulunduğu ABD'li ara bulucularla
"en az iki kez"
telefon görüşmesi yaptığını iddia etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Pakistan ve Katar heyetlerinin, savaşın tarafları arasında geçici anlaşma konusunda uzlaşma sağlanması amacıyla ABD ve İranlı müzakerecilerle istişarelerde bulunduğunu ileri sürdü.

"Önemli bir ilerleme" kaydedilmesi bekleniyor

Kaynaklar, tarafların henüz bir
"nihai taslak"
üzerinde anlaşmaya varmadığını, ancak bu hafta sonuna kadar "önemli bir ilerleme" kaydedilmesinin beklendiğini belirtti.

Bölgedeki bazı ülkelerin de şu anda Tahran'da bulunan Pakistanlı ve Katarlı yetkililerle temas halinde olduğunu ifade eden kaynaklar, bu ülkelerin bir mutabakat metni üzerinde uzlaşmaya varmak amacıyla süren müzakerelerin parçası olduğunu söyledi.

Kaynaklar, mevcut müzakerelerin İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler konusuna odaklandığını ancak İran'ın bu iki konunun anlaşmanın ardından müzakerelerin ikinci aşamasında ele alınması yönünde "ısrarcı" olduğunu iddia etti.

Geçici anlaşma önerileri arasında Lübnan'ı da kapsayan
"tüm cephelerde"
savaşın derhal sona erdirilmesi, boğazın yeniden açılması, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın kaldırılması olduğunu belirten kaynaklar, gelecek 1 ay içinde nükleer müzakerelerin başlatılmasının da öneriler arasında yer aldığını ileri sürdü.

Kaynaklar, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması, uluslararası yaptırımların kaldırılması ve savaş hasarlarının tazmin edilmesi konularının da ABD ile İran arasında yapılacak doğrudan görüşmelerde ele alınabileceğini ifade etti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, İran'daki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüş alışverişinde bulunmuştu.



