ABD ve İran arasında 'geçici anlaşma' trafiği: Pakistan ve Katar devrede

Pakistan, İran ve Katar heyetlerinin ABD ile yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinde sona yaklaşıldı. Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir’in ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile görüştüğü ve hafta sonuna kadar "önemli bir ilerleme" beklendiği bildirildi.
İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Pakistan ve Katar heyetlerinin, savaşın tarafları arasında geçici anlaşma konusunda uzlaşma sağlanması amacıyla ABD ve İranlı müzakerecilerle istişarelerde bulunduğunu ileri sürdü.
"Önemli bir ilerleme" kaydedilmesi bekleniyor
Bölgedeki bazı ülkelerin de şu anda Tahran'da bulunan Pakistanlı ve Katarlı yetkililerle temas halinde olduğunu ifade eden kaynaklar, bu ülkelerin bir mutabakat metni üzerinde uzlaşmaya varmak amacıyla süren müzakerelerin parçası olduğunu söyledi.
Kaynaklar, mevcut müzakerelerin İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler konusuna odaklandığını ancak İran'ın bu iki konunun anlaşmanın ardından müzakerelerin ikinci aşamasında ele alınması yönünde "ısrarcı" olduğunu iddia etti.
Kaynaklar, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması, uluslararası yaptırımların kaldırılması ve savaş hasarlarının tazmin edilmesi konularının da ABD ile İran arasında yapılacak doğrudan görüşmelerde ele alınabileceğini ifade etti.
Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, İran'daki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüş alışverişinde bulunmuştu.