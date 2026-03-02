Yeni Şafak
ABD ve Körfez ülkelerinden akıllara durgunluk veren açıklama: 'İran'ın eylemleri bölgesel istikrarı tehdit ediyor'

ABD ve Körfez ülkelerinden akıllara durgunluk veren açıklama: 'İran'ın eylemleri bölgesel istikrarı tehdit ediyor'

13:382/03/2026, Pazartesi
DHA
ABD, Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik saldırılarını kınadı.

ABD, Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’ın son saldırılarını ortak bir açıklama ile kınadı.

Açıklamada, saldırıların egemen toprakları hedef aldığı, sivillerin can güvenliğini tehlikeye attığı ve sivil altyapıya zarar verdiği belirtildi. Ortak metinde, İran'ın eylemlerinin birden fazla devletin egemenliğini ihlal ettiği ve bölgesel istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanışı temsil ettiği kaydedildi.

Açıklamada, sivillerin ve çatışmalara taraf olmayan ülkelerin hedef alınmasının pervasız ve istikrar bozucu bir davranış olduğu da ifade edildi. Taraflar, vatandaşlarını, egemenliklerini ve topraklarını savunma konusunda birlik içinde olduklarını vurgulayarak, saldırılar karşısında meşru müdafaa haklarını yeniden teyit etti. Ortak metinde, daha büyük can kaybı ve yıkımın önlenmesinde etkili olduğu aktarılan hava ve füze savunma iş birliği memnuniyetle karşılandı.

