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Dünya

ABD ve Rusya'dan vatandaşlarına 'Lübnan' uyarısı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'a seyahat edeceklerin güncel seyahat uyarılarını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Rudakov da "Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz ve tüm vatandaşlarımıza şu tavsiyede bulunuyoruz; eğer endişeliyseler veya herhangi bir şeyden korkuyorlarsa, Beyrut Havalimanı üzerinden Lübnan'dan ayrılmak mümkünken mevcut doğal fırsatları değerlendirmenin vaktidir" açıklamasında bulundu.

15:14 - 27/06/2024 Perşembe
AA
Lübnan
Lübnan
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada,
Lübnan
için güncel seyahat uyarısının incelenmesi çağrısı yapıldı.

Lübnan'da "Güvenlik ortamı karmaşık olmaya devam ediyor ve hızla değişebiliyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Lübnan'daki ABD vatandaşlarına Lübnan'ın güneyine (İsrail sınırı) ve Lübnan-Suriye sınır hattına veya mülteci kamplarına gitmeme çağrısında bulunuldu.


Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Rudakov da "Rusya 24" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Rus vatandaşlarının Lübnan seyahatlerini mümkünse ertelemeleri" önerisinde bulundu.


Lübnan'da yaşayan Ruslarla sürekli temas halinde olduklarını belirten Rudakov,
"Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz ve tüm vatandaşlarımıza şu tavsiyede bulunuyoruz; eğer endişeliyseler veya herhangi bir şeyden korkuyorlarsa, Beyrut Havalimanı üzerinden Lübnan'dan ayrılmak mümkünken mevcut doğal fırsatları değerlendirmenin vaktidir."
dedi.

'Büyük bir saldırı' endişesi


Son dönemde İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi ve İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik
"büyük bir saldırıya yönelik operasyonel planları onayladığını"
açıklamasının ardından bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artıyor.

Makedonya, Kanada Almanya ve Hollanda, vatandaşlarına "Lübnan'dan ayrılmaları" çağrısında bulunmuştu.


Kuveyt de 21 Haziran'da vatandaşlarına Lübnan'a gitmeme çağrısı yapmıştı.




#Lübnan
#ABD
#Rusya
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