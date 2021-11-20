ABD yargısı kararttı: Malcolm X suikastının faili 56 yıldır meçhul

ABD’li Müslüman siyahi lider Malcolm X’e suikast düzenlemekle suçlanan ve yıllarca hapis yatan iki kişinin haksız yere hüküm giydiği ortaya çıktı. Mahkeme, Malcolm X’e suikast düzenlemekle suçlanan Muhammed Aziz ve Halil İslam hakkındaki suçlamaları düşürdü. Aklanan iki kişi için “üzgünüz” demekle yetinen ABD yargısı, 56 yıl geçmesine rağmen suikastı aydınlatamayarak adaleti karartmakla eleştiriliyor.

Malcolm X, 21 Şubat 1965’te Harlem bölgesinde uğradığı suikast sonucu vefat etmişti.

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MAHKEME SUÇLAMALARI DÜŞÜRDÜ

New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ellen Biben, “Bu mahkemenin adalette açtığı derin yaraları tamamen kapatamadığımız ve boşa giden yıllarınızı size geri veremediğimiz için üzgünüm” sözleri ile iki kişiden özür diledi. Aklanan sanıklardan Halil İslam 20 yıldan fazla hapis yatmış ve 2009’da hayata gözlerini yummuştu. Bir diğer sanık Muhammed Aziz de 1964’ten 1985’e kadar hapis yatmıştı.

Halil İslam

Muhammed Aziz

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BELGESELLE ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu karar, Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance ve aklanan sanıkların avukatlarının 22 ay süren soruşturması sonrasında alındı. Davanın akışındaki bu değişikliğin nedeninin Netflix’te geçen yıl Malcolm X hakkında yayınlanan belgesel olduğu belirtiliyor. Söz konusu belgeselde siyahi liderin katili olmakla suçlanan kişiler hakkında çok az delil bulunduğu ve haksız yere hapis yattıkları, ayrıca tanık ifadelerinde de çelişkiler olduğu belirtilmişti.

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POLİS VE FBI KOMPLOSU

Malcolm X’i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı. Suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Malcolm X’in avukatları, 21 Şubat 1965’te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etmişti.