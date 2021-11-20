Dünya ABD yargısı kararttı Malcolm X suikastının faili 56 yıldır meçhul
AMERİKA

ABD yargısı kararttı: Malcolm X suikastının faili 56 yıldır meçhul

ABD’li Müslüman siyahi lider Malcolm X’e suikast ile suçlanan ve yıllarca hapis yatan 2 kişinin haksız yere hüküm giydiği ortaya çıktı. Üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen suikastı aydınlatamayan ABD yargısı, adaleti karartmakla suçlanıyor. Suikastın ardında polis ve FBI komplosu olduğuna yönelik kanıtlara ulaşılmıştı. Davanın akışındaki bu değişikliğin nedeninin Malcolm X hakkındaki bir belgesel olduğu belirtiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD yargısı kararttı: Malcolm X suikastının faili 56 yıldır meçhul
Malcolm X

ABD’li Müslüman siyahi lider Malcolm X’e suikast düzenlemekle suçlanan ve yıllarca hapis yatan iki kişinin haksız yere hüküm giydiği ortaya çıktı. Mahkeme, Malcolm X’e suikast düzenlemekle suçlanan Muhammed Aziz ve Halil İslam hakkındaki suçlamaları düşürdü. Aklanan iki kişi için “üzgünüz” demekle yetinen ABD yargısı, 56 yıl geçmesine rağmen suikastı aydınlatamayarak adaleti karartmakla eleştiriliyor.

Malcolm X, 21 Şubat 1965’te Harlem bölgesinde uğradığı suikast sonucu vefat etmişti.
Malcolm X, 21 Şubat 1965’te Harlem bölgesinde uğradığı suikast sonucu vefat etmişti.

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MAHKEME SUÇLAMALARI DÜŞÜRDÜ

  • New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ellen Biben, “Bu mahkemenin adalette açtığı derin yaraları tamamen kapatamadığımız ve boşa giden yıllarınızı size geri veremediğimiz için üzgünüm” sözleri ile iki kişiden özür diledi. Aklanan sanıklardan Halil İslam 20 yıldan fazla hapis yatmış ve 2009’da hayata gözlerini yummuştu. Bir diğer sanık Muhammed Aziz de 1964’ten 1985’e kadar hapis yatmıştı.

Halil İslam
Halil İslam

Muhammed Aziz
Muhammed Aziz

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Manhattan Bölge Savcılığı açıkladı: Malcolm X suikastı dosyası 55 yıl sonra tekrar açılıyor

BELGESELLE ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu karar, Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance ve aklanan sanıkların avukatlarının 22 ay süren soruşturması sonrasında alındı. Davanın akışındaki bu değişikliğin nedeninin Netflix’te geçen yıl Malcolm X hakkında yayınlanan belgesel olduğu belirtiliyor. Söz konusu belgeselde siyahi liderin katili olmakla suçlanan kişiler hakkında çok az delil bulunduğu ve haksız yere hapis yattıkları, ayrıca tanık ifadelerinde de çelişkiler olduğu belirtilmişti.

POLİS VE FBI KOMPLOSU

  • Malcolm X’i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı. Suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Malcolm X’in avukatları, 21 Şubat 1965’te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etmişti.

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