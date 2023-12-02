ABD yeşil ışık yaktı: Soykırım yeniden başladı

Terör devleti İsrail, 7 gün süren insani aranın bitmesinden hemen sonra Gazze’yi hedef alan katliamlarına başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun koltuğunu korumak için Gazze’ye yönelik saldırıları devam ettirmek istediği belirtiliyordu. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da saldırıların 2 ay daha sürebileceğini belirtmişti. Bir hafta aranın ardından, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın yeşil ışık yakmasıyla başlayan işgalci gücün saldırılarının ilk gününde en az 178 Filistinli öldürüldü, 589 kişi de yaralandı. Hastaneler çoğu çocuk, yaralılar ile doldu. İsrail’in karadan, havadan ve denizden başlattığı saldırılar, Gazze’nin kuzeyi ile güvenli bölge olacağını iddia ettiği güneydeki Han Yunus bölgesinde yoğunlaştı ve Han Yunus savaş alanı ilan edildi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 200’den fazla yere saldırı düzenlediğini açıkladı. Amacın, 2 milyon Filistinliyi Refah bölgesine sıkıştırmak olduğu belirtiliyor.





Blinken ayrıldı saldırı başladı

Terör devleti, Gazze’de bir hafta süren ateşkes sonrası saldırılarına ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın ülkeden ayrılmasından hemen sonra başladı. Gazze’deki soykırımın en büyük finansmanı konumundaki Washington yönetimini temsilen bölgede bulunan Blinken Tel-Aviv’de İsrailli yetkililer ile bir araya geldi. Blinken’in görüşmelerinde, “Güneyde, Kuzeyde olduğu kadar çok ölüme sebep olmayın” uyarısında bulunduktan sonra ülkeden ayrıldı. Öte yandan dün Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamayla Gazze’de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini ancak “insani ara”nın uzatılmasını görmek istediklerini belirtti. Açıklamalar sonrası ABD’nin ateşkese razı olmayan İsrail’in yeni katliamlarına yeşil ışık yaktığı belirtildi.





Broşürlerle zorla tahliye tehdidi

İsrail ordusu, “insani aranın” bitmesiyle Han Yunus’un 4 bölgesine havadan broşürler atarak halka tahliye uyarısında bulundu. Broşürlerde, “El Karara, El Huzaa, Absan ve Beni Suheyle sakinlerine: “Bölgeyi acilen boşaltıp Refah bölgesindeki barınaklara gitmeniz gerekmektedir. Han Yunus kenti tehlikeli savaş bölgesidir” ifadeleri kullanıldı.





Sözde güvenli bölge haritası

İsrail’in boşaltılmasını istediği Huzaa ve Absan, Han Yunus’un doğusunda İsrail sınırı yakınlarında, El Karara ise Selahaddin Caddesi yakınında yer alıyor. İsrail ordusu, ayrıca, 1,7 milyon kişinin göçe zorlandığı bölgeye yeniden başlayan saldırıları sırasında Filistinlilerin sığınabileceğini iddia ettiği yerleri göstermek için tüm Gazze Şeridi’nin 2 bin 300’den fazla bloka bölündüğü bir harita yayımladı.





İşgalci tüm teklifleri reddetti

Filistinli direnişçiler, Gazze'de "insani ara"nın uzatılması için yaptıkları tüm tekliflerin terör devleti İsrail tarafından reddedildiğini duyurdu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, "saldırıları yeniden başlatma konusunda önceden aldığı bir karar olduğu için bu teklifleri kabul etmediğine" işaret edilerek, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların yeniden başlamasından İsrail'in sorumlu olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca "Gazze'de siyonist savaş suçlarından İsrail'e tam destek veren ABD yönetimi ve ABD Başkanı Joe Biden'in sorumlu olduğu" da ifade edildi.





Mawasi Planı

Daha önce İsrail medyası, işgalci gücün, Gazze'de yaşayan Filistinlileri, toplam alanı 6,5 kilometrekarelik, Han Yunus kentinin batısında bulunan Mawasi mahallesine zorla sürülmesini planladığı belirtmişti. Siyonist gücü bu yolla Gazze'yi parça parça insansızlaştırmak ve yaşanılamaz hale getirmek istediği değerlendiriliyor.





Sadece Batı Şeria'da 11 ayda 101 çocuğu öldürdü

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Save the Children, 2023 yılında İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da öldürülen Filistinli çocuk sayısının en az 101 olduğunu açıkladı. Save the Children tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana İsrail askerleri ya da yasa dışı yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinli çocuk sayısı 63 olurken neredeyse her gün birden fazla çocuğun öldürüldüğü vurgulandı.





3 katına çıktı

Açıklamada Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 143 Filistinli aileyle birlikte 388 çocuğun bu dönemde yerleşimcilerin saldırıları ve kısıtlamalar nedeniyle yerinden edildiği, en az 101 Filistinli çocuğun ise öldürüldüğü kaydedilerek “Batı Şeria’da İsrail askerleri ya da yerleşimciler tarafından bu yıl öldürülen Filistinli çocuk sayısı, 2005’ten bu yana 36 ile en çok ölümün yaşandığı yıl olan 2022’nin üç katı oldu. Ayrıca bu yıl en az 39 İsrailli çocuk öldürüldü” ifadeleri yer aldı. İşgalci güç önceki gün 9 ve 15 yaşlarında iki Filistinli çocuğu keskin nişancı atışıyla öldürmüştü. Öte yandan İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 13 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 403’e çıktığı kaydedildi.



