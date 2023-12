ABD yeşil ışık yaktı: Soykırım yeniden başladı

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Save the Children, 2023 yılında İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da öldürülen Filistinli çocuk sayısının en az 101 olduğunu açıkladı. Save the Children tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana İsrail askerleri ya da yasa dışı yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinli çocuk sayısı 63 olurken neredeyse her gün birden fazla çocuğun öldürüldüğü vurgulandı.