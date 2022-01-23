ABD’de 1 milyon dolar bütçeye sahip prestijli kürsüye Türk doktor atandı.

UAMS tarafından yapılan açıklamada 1 milyon dolarlık bütçesi olan Kyser Kürsüsünün, bir üniversitenin bir öğretim üyesine verebileceği en yüksek akademik onurlardan biri olduğu ifade edildi. 13 Ocak’ta Kyser Kürsü’ne atanan Dr. Özlem Tulunay Uğur, “Bu inanılmaz ve çok büyük bir onur. Dr. Kyser, Arkansas'a geldiğimde tanıştığım ilk insanlardan biriydi. Misyonumuzun ve kulak burun boğaz bölümünün büyük bir destekçisi ve benim de birçok eğitim faaliyetime sponsor oldu. Onun adına bu bağışlanmış kürsüde çalışmak çok farklı bir onurdur. Ona e-posta gönderdim ve onu gururlandırmak için elimden geleni yapacağımı söyledim” ifadelerini kullandı.

DR TULUNAY UĞUR, BİR SÜPERSTAR

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UAMS Rektörü ve UAMS Health CEO’su Dr. Cam Patterson atamayla ilgili “Dr. Tulunay-Ugur, UAMS'deki süper starlarımızdan biri. Merhametli bakımı onu hastalarına sevdiren seçkin bir öğretim üyesi ve doktordur. Bu kürsüyü yönetecek ve Dr. Kyser'ın mirasını ileriye taşıyacak daha uygun birini düşünemiyorum” dedi.



DOKTOR AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİ



Dr Özlem Tulunay Uğur ayrıca ailesine teşekkür ederek “Benim de en iyi rol modellerim vardı ve bugün burada olmamın sebebi anne ve babam Dr. Özden ve Dr. Cankat Tulunay. Bizi sadece sevgi dolu bir aile ile beslemekle kalmadılar, eğitimim boyunca bana rehberlik ettiler. Her zaman yanımda olduğu için ablama, her zaman arkamda oldukları için harika kocam ve güzel kızlarım Parla ve Damla'ya tüm kalbimle teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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BAĞIŞLANMIŞ KÜRSÜ NE DEMEKTİR?



1 milyon dolarlık bağışlarla kurulan Patricia and J. Floyd Kyser Kürsüsü, kürsüye atanan bilim insanının eğitim, araştırma ve klinik faaliyetlerini destekler. Bağışlanmış kürsüye atanan bilim insanları, kendi alanlarında en saygın bilim adamları, doktorlar ve profesörler arasında yer alır.



DR ÖZLEM TULUNAY UĞUR KİMDİR?



Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ihtisasını Ankara Tıp Fakültesi’nde yapan Dr Özlem Tulunay Uğur, 2008 yılında UAMS'ye katılarak Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı'nda profesör oldu. Dr. Tulunay-Ugur, UAMS'nin laringoloji (iç gırtlak uzmanlığı) programının direktörü görevini yürüterek tıbbi çalışmalarına burada devam etti. Geriatrik laringolojiye özel bir ilgisi olan Doktor Özlem, geriatrik ses ve yutma bozuklukları konusundaki çalışmaları ile tanınıyor.

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FOTOĞRAF 7 Hakkari ve çevresinde dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düşmesiyle Yüksekova ilçesindeki Dilimli Barajı'nın yüzeyi, kısmen buz tuttu. Buz kalınlığı 17 santimetreyi buldu. Donan göl seyirlik manzaralar oluştururken, ziyaretçiler baraj çevresinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Doğa fotoğrafçısı Erhan Karahan \"Yüksekova Dilimli Barajı, havanın soğumasıyla birlikte buz tuttu. Donmuş haliyle görsel şölen sunuyor. Biz de bunu fotoğraflamak için yılın belirli zamanlarında buraya gelip, çekimlerimizi yapıyoruz\" dedi. Hava sıcaklığının 25 derecenin altına düştüğü Hakkari'de Dilimli Barajı dondu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının 25 derecenin altına düşmesiyle Dilimli Barajı'nın yüzeyi, kısmen dondu. Buz kalınlığı 17 santimetreyi bulurken, ortaya seyirlik manzaralar çıktı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Olay, Sivrihisar-Emirdağ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 16 ANN 926 plakalı yolcu otobüsü karlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs yol ortasında refüje girerek durabildi. İçerisinde 40 yolcunun bulunduğu otobüs devrilmekten son anda kurtulurken, kazada büyük panik yaşandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Yaralanan olmadığı kazanın ardından durumun belediyeye bildirilmesi sonucu yolcular için bölgeye sıcak yemek ve battaniyeler ulaştırıldı. Bir süre sonra otobüs firmasının olay yerine bir başka otobüs göndermesi üzerine yolcular yoluna devam etti. Refüje giren otobüs ise olay yerine gelen vinçle kurtarıldı. Afyonkarahisar'da facia kıl payı atlatıldı: Refüje giren otobüsteki 40 yolcu ölümden döndü Afyonkarahisar'da karlı hava nedeniyle içerisindeki 40 yolcuyla kontrolden çıkarak refüje giren yolcu otobüsündeki ekiplerinin yardımına belediye ekipleri koştu. Faciadan dönülen olayda yolculara belediye ve polis ekipleri sıcak çorba ile battaniye ulaştırdı.

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