ABD'de akılalmaz olay: Doğa yürüyüşçüsü öldükten 45 dakika sonra hayata döndürüldü

ABD'de benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. 45 yaşındaki Michael Knapinski, geçen haftasonu dondurucu soğukta Rainier Dağı Ulusal Parkı'nda kayboldu. Dağda bir gece geçirdikten sonra bulunan Knapinski, daha sonra helikopter ambulansla Seattle kentindeki bir hastaneye götürüldü. Hastaneye ulaştığında nabzı vardı, ancak daha sonra kalbi durdu.

İki gün sonra uyandı

BBC Türkçe'nin haberine göre; Dr. Jenelle Badulak Seattle Times gazetesine yaptığı açıklamada "Acil servisteyken öldü" dedi. Daha sonra kalp masajı yapıldı ve daha sonra ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) makinesine bağlandı. Bu cihaz, vücudundaki kanda bulunan karbon dioksiti temizledikten sonra vücuduna geri veriyordu. 45 dakika sonra kalbi yeniden atmaya başladı, iki gün sonraysa uyandı.

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OYNAT Doktorlar yaşamaz dedi ama o hayata tutundu Brezilya''da Claudio Vieira de Oliveira adlı genç, eklemlerin bükülerek işlevini kaybetmesi ve kasların zayıf çalışması olarak bilinen ''Artrogripozis'' hastalığı nedeniyle boynu ters şekilde dünyaya geldi. Doktorlar "yaşamaz" dedi ama, Oliviera, omuzlarını, kollarını ve ellerini kullanamamasına rağmen ağzıyla yazı yazmayı, dudaklarıyla bilgisayar kullanmayı ve dizleri üzerinde yürümeyi öğrendi. BiP'te paylaş

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"Uyandığını görmek çok özeldi"

Hemşire Whitney Nolan "Ağladı, ağladı ve eminim ben de biraz ağladım" dedi. Nolan ayrıca "Başından sonuna üzerinde çok sıkı çalıştığımız birinin uyandığını görmek gerçekten özeldi" dedi. Hala hastanede yatan Knapinski yaptığı açıklamada ağır bir uyuşturucu bağımlılığından kurtulduktan sonra, doğa yürüyüşlerine başladığını anlattı.

GÜNDEM 26 saat sonra bir mucize daha: Yaralı olarak çıkarıldı

Knapinski "Çok sağlıksız, hasta bir adamdım ve daha sonra doğa yürüyüşlerine başladım. Bu benim hayatımı değiştirdi" dedi. Knapinski ayrıca, doktorların öldüğünü kabul etmeyi reedettiğini söyledi ve "Beni hayatta tutarak müthiş bir iş çıkartılar" diye konuştu.