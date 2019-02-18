Hayat Yaşayamaz dediler 15 kez beyin ameliyatı geçirip ayağa kalktı
AKTÜEL

Yaşayamaz dediler 15 kez beyin ameliyatı geçirip ayağa kalktı

Özge Karakuş'a karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı. 17 gün yoğun bakımda kalan ve 15 kez beyin ameliyatı geçiren, kafatası 26 vida ve 6 plakla sabitlenen genç kız, azmiyle yaşama tutundu. Üniversiteyi bitirip kendi işini kuran Özge Karakuş, şimdi de yaşadıklarını anlattığı 'Mucize' adlı kitabı yazıyor.

Haber Merkezi DHA
Özge Karakuş
Özge Karakuş

Psikoloji bölümü öğrencisi olan Muğlalı Özge Karakuş, İstanbul’da 23 Mart 2014’te yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Özge Karakuş, 17 gün yoğun bakımda kaldı. 4 ay boyunca hastanede tedavisi süren genç kızın en büyük destekçisi ailesi oldu. 15 beyin ameliyatı geçiren Karakuş, tedavisinin tamamlanmasının ardından üniversite öğrenimini de tamamladı.

Özge Karakuş, İstanbul’da kişinin kendi beyin dalgalarını değiştirmesine yardımcı olan bir öğrenme stratejisi olan 'neurofeedback' eğitimi aldıktan sonra Muğla'da kendine merkez açtı. Doktorların ’Yaşayamaz’ dediği Özge, işinde başarılı olmasının yanı sıra insanlara ümit olmak için şimdi de hayatını anlatan 'Mucize' adlı kitabı yazıyor.

Kafatasına 26 vida ve 6 plakla sabitlendi.

Ölecek gözüyle bakıyorlardı

Azmiyle tutunduğu hayatından çok memnun olan Özge Karakuş, geçirdiği o zor günleri şöyle anlattı:

  • "Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Çift taraflı beyin kanaması teşhisi konulup tedaviye alındım. Kaza sonrası toplam 15 ameliyat geçirdim. Ameliyat olmamım sebepleri çok fazlaydı. Bunlardan birisi hastane enfeksiyonuydu. Doktorlar öleceğim gözüyle bakıyorlardı. Taburcu edildikten sonra okuluma devam ettim ve mezun oldum. Son ameliyatımı geçen yılın temmuz ayında oldum. Başımda kırık olan kemikleri 26 vida ve 6 tane plakla sabitlediler. Baş ağrılarım sona erdi."

Özge Karakuş yaşadıklarını ’Mucize’ adını verdiği kitapta anlatacağını vurgulayarak "Herkesin bir mucizeye inanmasını istiyorum. Annem hatırlamadıklarımı anlatıyor, ben yazıyorum. Kitabımın ismini 'Mucize' koyacağım. Gelecek yıl Ege Üniversitesi’nde yüksek lisansa başlamayı düşünüyorum" dedi.

Baba Bülen Karakuş, anne Nurten Karakuş ve Özge Karakuş

Gurur duyuyorlar

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Bülent Karakuş ile eşi Nurten Karakuş ise kızlarının azmi ile gurur duyduklarını söyledi. Baba Karakuş, "Evladımız başarılı bir öğrenciydi. 15 ameliyat geçirdi. Kızımın kaza sonrasındaki kötü durumundan bugünkü haline gelmesi bizim için de bir mucize oldu. Özge’nin hayat hikâyesini dinleyenler büyük bir hırsla hayata tutunmaya çalışıyor. Mesleğini kullanmadan anlattıklarıyla insanlara yön verebiliyor. Böyle bir evlada sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz" dedi.

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Biber görünümlü limon görenleri şaşkına çevirdi
FOTOĞRAF 6
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Silifke’de yaşayan ve çiftçilik yapan Erhan Nizamoğlu ve arkadaşı Hayati Göztaşı bahçesinde limon toplarken ağaçtaki limonların yanında biber gördü. Nizamoğlu, bir süre sonra şaşkınlıkla ağaçtan kopardığı biber görünümlü limonu alarak evine geldi.
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Burada biber görünümlü limonu ailesine ve komşularına gösterdi. Limonu gören herkes çok şaşırırken, daha sonra limonun biber mi, yoksa limon mu olduğuna kendisi de inanamadığı için ziraat mühendisine gösterdi.
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Erhan Nizamoğlu, bahçeye limon toplamaya gittiğini belirterek, “Limon toplarken ağaçta biber olduğunu fark ettim. Biraz inceledikten sonra biber görünümlü limon olduğunu fark ettim. Şaşırdım. Tadına baktık biber görünümlü limon, Allah’ın hikmeti işte” dedi.
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Silifke’de daha önce tekli biber görünümlü limon gördüğünü ancak üçlü olarak görmediğini belirten Hayati Göztaşı ise, “Hayatım boyunca böylesine biber görünümlü bir limon görmedim. Dalında üçlü biber gibi gözüküyor. Allah’ın takdiri işte” dedi.
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Biber görünümlü limonu gören vatandaşlar ise böylesini ilk defa gördüklerini, şaşkınlıklarını gizleyemediklerini belirttiler. Ziraat Mühendisi Durmuş Belen ise ağaçta yaptığı incelemede, şekil bozukluğunun yerli limon cinsinde ender rastlanan bir durum olduğunu, zaman zaman tozlaşmanın yetersiz olduğu meyvelerde bu tür şekil bozukluklarının ortaya çıkabildiğini belirtti.
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Biber görünümlü limon görenleri şaşkına çevirdi
Mersin'in Silifke ilçesinde limon ağacında bulunan “biber görünümlü üçlü limon" görenleri hayrete düşürdü.
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