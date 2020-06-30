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Dünya ABDde arkadaşına ev taşımaya gitti Evdeki gizli kuyuya düştü
AMERİKA

ABD’de arkadaşına ev taşımaya gitti: Evdeki gizli kuyuya düştü

ABD’de ilginç bir olay yaşandı. Ülkenin Connecticut eyaletindeki Guilford kentinde arkadaşına eşya taşımasında yardım eden Christopher Town, yer döşemesi kırılınca, evin altında bulunan, 1843 yılında inşa edilen 6 metrelik kuyuya düştü. Kuyuya düşen Town’ı Guilford İtfaiyesi kurtardı.

Haber Merkezi DHA
Kuyuya düşen kişiyi itfaiye kurtardı.
Kuyuya düşen kişiyi itfaiye kurtardı.

ABD’de arkadaşına eşya taşımasında yardım eden Christopher Town yer döşemesi kırıldıktan sonra, evin altındaki 6 metre derinliğindeki gizli kuyuya düştü.

Kuyuya düşen kişiyi itfaiye kurtardı.

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Gizli kuyuya düşen Town, "Bir çatlama sesi duydum ve aşağı baktım. Zemin ayaklarımın altında bir yola dönüştü ve düşmeye başladım. İtfaiye inanılmaz derecede profesyoneldi. Harika bir iş çıkardılar ve hayatımı kurtardılar. Orada öleceğim kesinmiydi bilemiyorum ama giderek daha fazla havasız kalıyordum" İfadelerini kullandı.

Kuyuya düşen kişiyi itfaiye kurtardı.

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