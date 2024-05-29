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Dünya

Biden'ı üzecek tahmin: ABD başkanlık seçiminde ibre Trump'ı işaret ediyor

ABD'de yapılan güncel bir başkanlık seçim tahminine göre Cumhuriyetçi Donald Trump, Demokrat Joe Biden'a kısmi bir farkla üstünlük sağlayarak seçimleri kazanmaya yakın görünüyor. Trump'ın seçimleri kazanarak Beyaz Saray'a dönme ihtimali yüzde 58 olarak belirlendi.

21:09 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:17 - 29/05/2024 Çarşamba
AA
ABD'de başkanlık seçim tahminlerinde ibre Donald Trump'ı işaret ediyor.
ABD'de başkanlık seçim tahminlerinde ibre Donald Trump'ı işaret ediyor.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri yaklaşırken ülke genelinde anket ve seçim tahminleri de yayımlanmaya devam ediyor.

Kongre haberleri konusunda referans haber platformu olarak kabul edilen The Hill'in yayımladığı güncel bir çalışma, başkanlık yarışında Trump'ın, Kongre yarışında da Cumhuriyetçilerin kısmi bir farkla önde olduğunu ortaya koydu.
The Hill'in Decision Desk HQ ile birlikte yaptığı seçim sonucu simülasyonunda,
Trump'ın seçimleri kazanarak Beyaz Saray'a dönme ihtimali yüzde 58 olarak belirlendi.
Aynı çalışmaya göre Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanma ve 2. dönemine devam etme olasığı yüzde 42'de kaldı.
ABD Başkanı Joe Biden

Seçim simülasyonu, Trump'ın kritik birçok eyalette de Biden'ın az farkla önünde olduğunu ortaya koydu.

Aynı çalışma, Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu kazanma olasılığını yüzde 80, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etme olasılığını ise yüzde 64 olarak belirledi.

The Hill, çalışmada 2020'deki başkanlık ve Kongre seçimleriyle 2022'deki Kongre ara seçimleri sonuçlarının güncel yasa değişiklikleriyle birlikte değerlendirildiğini ve 200'den fazla unsurun kullanıldığını belirtti.

ABD'de yapılan güncel anketlerde de Trump'ın az farkla Biden'ın önünde olduğu ve 5 Kasım'daki başkanlık yarışını kazanmaya bir adım daha yakın olduğu görünüyor.


Trump: Gazze'deki savaşı bitirmek için İsrail'e silah desteğini kesmeyi göz ardı etmeyeceğiz

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki soykırım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sürecin yönetiminden dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştiren Trump, Gazze'de savaşı bitirmek için katil İsrail'e askeri desteği durdurmayı göz ardı etmeyeceğini söyledi. Trump, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarıyla ilgili olarak, "Bence İsrail bir şeyi çok kötü yaptı; halkla ilişkiler. İsrail güçlerinin her gece içinde muhtemelen insanların da olduğu binaların bombalanıp yıkıldığı görüntüleri dışarıya veriyor olmaması gerekirdi ama yaptıkları şey bu. Halkla ilişkiler savaşını kaybediyorlar, hem de fena halde kaybediyorlar." diye konuştu.


#ABD
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