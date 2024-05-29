Eski ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki soykırım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sürecin yönetiminden dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştiren Trump, Gazze'de savaşı bitirmek için katil İsrail'e askeri desteği durdurmayı göz ardı etmeyeceğini söyledi. Trump, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarıyla ilgili olarak, "Bence İsrail bir şeyi çok kötü yaptı; halkla ilişkiler. İsrail güçlerinin her gece içinde muhtemelen insanların da olduğu binaların bombalanıp yıkıldığı görüntüleri dışarıya veriyor olmaması gerekirdi ama yaptıkları şey bu. Halkla ilişkiler savaşını kaybediyorlar, hem de fena halde kaybediyorlar." diye konuştu.