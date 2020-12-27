Dünya ABDde bowling salonuna silahlı saldırı 3 ölü
AMERİKA

ABD’de bowling salonuna silahlı saldırı: 3 ölü

ABD’nin Illinois eyaletindeki bowling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. Saldırı salonun içinde ve dışında gerçekleştiği ifade eden Rockford Polis Departmanı, olayla ilgili şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Olayın nedeni araştırılırken, polis, soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.
Olayın nedeni araştırılırken, polis, soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.

ABD'nin Illinois eyaletinde bowling salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Rockford Polis Departmanı olayla ilgii yaptığı açıklamada, dün yerel saatle18.55'te Don Carter Lanes isimli bir bowling salonundan silah sesleri duyduklarını ve düzenlenen silahlı saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini üç kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırı salonun içinde ve dışında gerçekleştiği ifade eden Rockford Polis Departmanı, olayla ilgili şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Don Carter Lanes Bowling salonu, resmi hesabından "Lütfen dua edin" paylaşımı yapıldı. Olayın nedeni araştırılırken, polis, soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Öte yandan, Rockford Belediye Başkanı Tom McNamara olayla ilgili paylaştığı mesajında, "Don Carter Lanes'deki bu gece yaşanan olaya kızdım ve üzüldüm. Dualarım hayatını kaybedenlerin aileleriyle. Yaralıların da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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