Dünya ABDnin Nashville kentindeki şiddetli patlamada bilanço belli oluyor 3 kişi yaralandı
AMERİKA

ABD’nin Nashville kentindeki şiddetli patlamada bilanço belli oluyor: 3 kişi yaralandı

ABD’nin Nashville kentinde park halinde bir araçta meydana gelen patlamanın ardından 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis, olayın kasıtlı bir eylem olduğuna inanıldığını belirtti.

Haber Merkezi İHA
Patlama sonrası dumanların yükseldiği fotoğraflara yansıdı.
Patlama sonrası dumanların yükseldiği fotoğraflara yansıdı.

ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde Noel sabahında park halindeki bir araçta meydana gelen patlamanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Nashville Polis Departmanı patlamaya yönelik Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, patlamanın şehir merkezinde 06.30 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Bu kasıtlı bir eylem gibi görünüyor. Soruşturma devam ederken, kolluk kuvvetleri şehir merkezindeki sokakları kapatıyor" ifadelerini kullandı.

Polisten açıklama


Nashville Polisi Sözcüsü Don Aaron da, "Patlamanın kasıtlı bir eylem olduğuna inanıyoruz" dedi. Nashville İtfaiye Sözcüsü Joseph Pleasant ise olay yerinde yaralanan 3 kişinin hastanelere kaldırıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, bir terör saldırısı olduğuna dair henüz bir açıklama yok.
Patlama sonrası çıkan yangında bölgeden yükselen alev ve dumanlar uzak mesafelerden de görüldü.

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