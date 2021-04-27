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Dünya ABDde eylem yapan ırkçı Ermeniler Azerbaycan bayraklı cansız mankeni astı
AMERİKA

ABD'de eylem yapan ırkçı Ermeniler Azerbaycan bayraklı cansız mankeni astı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasının ardından ülkede yaşayan Ermeniler sokaklara döküldü. Tarihi gerçeklikten uzak açıklamayı sevinçle karşılayan ırkçı Ermeniler, Azerbaycan bayrağıyla sardıkları cansız mankeni boynundan asarak "Türklere ölüm" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Diğer
ABDde eylem yapan ırkçı Ermeniler Azerbaycan bayraklı cansız mankeni astı
ABD'de eylem yapan ırkçı Ermeniler, Azerbaycan bayraklı cansız mankeni astı.

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıdığını duyurdu. Biden geçen yıl seçim kampanyası sırasında, ABD’deki Ermeni toplumuna bu konuda vaatte bulunmuş, "benzer bir trajedinin bir daha asla tekerrür etmemesi için Ermeni Soykırımı'nı tanıma ve evrensel insan haklarını, yönetiminin en önemli önceliği yapma" sözü vermişti.

Böylece Biden, 1981 yılında yaptığı açıklamada aynı sözcüğe yer veren Ronald Reagan'dan bu yana "soykırım" terimini kullanan ilk ABD başkanı oldu.

"Türklere ölüm" çağrısı

Biden'ın açıklamasından cesaret alan ırkçı Ermeniler, Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles kentinde düzenlenen gösterilerde, Azerbaycan bayrağıyla sardıkları cansız mankeni boynundan astı.

Ermeni diasporası, Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan Türklerine ölüm çağrısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biden mesnetsiz, haksız ve hakikate aykırı ifadeler kullanmıştır. Bu ifadeler bizi ziyadesiyle üzmüştür. Ben belgelerle konuşuyorum. Sayın Biden gibi konuşmuyorum. Buyursunlar gelsinler, arşivleri incelesinler. Acaba Amerika'nın arşivlerinde ne kadar belge var, varsa açabiliyor mu? Avrupa'da var mı, açabiliyor mu? Hodri meydan diyoruz' ifadelerini kullandı.
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