Dünya ABDde F-35B savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü
AMERİKA

ABD'de F-35B savaş uçağı düştü - Son dakika haberleri

ABD'de F-35B savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35B tipi savaş uçağı Güney Carolina'da eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçağı terk ettiği kaydedilirken, pilotun sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Haber Merkezi AA
F-35B
F-35B

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35B tipi 5'inci nesil savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

ABD medyasının askeri yetkililere dayandırdığı haberlerde, Güney Carolina eyaletinde bulunan Deniz Piyadeleri'ne ait Beaufort Hava Üssü'nden kalkan uçakla, üsse 8 kilometre mesafede bağlantının kesildiği belirtildi.

Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı kaydedilirken, pilotun sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Bunun yeni nesil F-35B uçaklarının ilk kazası olduğuna da dikkatin çekildiği haberde, dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B uçaklarında birçok teknik arızanın söz konusu olduğuna vurgu yapıldı.

Ekim 2016'da yine aynı üsten havalanan bir F-35B'nin motorunda yangın çıkmış ve pilot üsse zorunlu iniş yaparak düşmekten son anda kurtulmuştu.

ABD ordusuna ait F-35B savaş uçağı bu hafta ilk kez Afganistan'da bir Taliban hedefine yönelik hava saldırısında kullanılmıştı.

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