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ABD'de FBI'yı alarma geçiren olay: Güvenlik bariyerlerine çarpan sürücü gözaltına alındı

ABD'nin Georgia eyaletinde aracıyla Federal Soruşturma Bürosu (FBI) merkezine izinsiz girmeye çalışıp güvenlik bariyerlerine çarpan sürücü gözaltına alındı.

07:54 - 2/04/2024 Tuesday
AA
Aracıyka FBI binasına izinsiz girmeye çalışan şüpheli güvenlik bariyerlerine çarptı
Aracıyka FBI binasına izinsiz girmeye çalışan şüpheli güvenlik bariyerlerine çarptı

FBI yetkilileri, bir kişinin aracıyla Atlanta kentindeki bölge binasına izinsiz girmeye çalıştığını ve güvenlik bariyerlerine çarptığını açıkladı.


Bir FBI sözcüsü, medyaya yaptığı açıklamada, polisin şüpheliyi gözaltına aldığı ve herhangi bir yaralanma olmadığı bilgisini paylaştı.


Sosyal medyada paylaşılan videoda, SUV tipi bir aracın FBI binasının girişindeki bariyerlere çarptığı ve ön kısmında büyük hasar oluştuğu görülüyor.






#ABD Federal Soruşturma Bürosu
#Atlanta
#FBI
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