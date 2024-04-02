ABD'de FBI'yı alarma geçiren olay: Güvenlik bariyerlerine çarpan sürücü gözaltına alındı

ABD Başkanı Joe Biden'ın kargo gemisinin çarpması nedeniyle yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nün federal bütçeden karşılanarak yeniden yapılacağı ifadeleri tartışmalara neden oldu. The Hill gazetesinin haberine göre, Maryland eyaletindeki köprünün yeniden inşasının eyalet tarafından mı yoksa hükümet tarafından mı finanse edilmesi gerektiğine dair bazı anlaşmazlıklar çıktı. Biden'ın köprünün yeniden inşasının yüklü maliyetinin federal bütçeden karşılanacağı sözü, köprünün eyalet hükümetince çözülmesi gereken bir sorun olduğu gerekçesiyle bazı Cumhuriyetçilerin tepkisini çekti.