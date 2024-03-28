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Dünya

ABD'de yıkılan köprüden nehre düşenlerden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'nin Baltimore kentinde yük gemisinin çarptığı Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılmasıyla nehre düşen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

16:47 - 28/03/2024 Perşembe
IHA
Köprünün yıkılmasıyla nehre düşen ve henüz ulaşılamayan diğer 4 kişinin de hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Köprünün yıkılmasıyla nehre düşen ve henüz ulaşılamayan diğer 4 kişinin de hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'nün kargo gemisinin çarpması sonucu yıkılmasının ardından suya düşenleri arama çalışmalarında ilerleme kaydedildi. Maryland eyalet polisinden Roland Butler yaptığı açıklamada, nehre düşen kırmızı bir kamyonetin 8 metre derinlikte bulunduğunu, içinde 35 yaşındaki Meksikalı Alejandro Hernandez Fuentes ve 26 yaşındaki Guatemalalı Dorlian Ronial Castillo Cabrera'nın cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Bölgenin enkaz parçalarıyla dolu olduğunu belirten Butler, arama çalışmalarının askıya alındığını aktardı.

Köprünün yıkılmasıyla nehre düşen ve henüz ulaşılamayan diğer 4 kişinin de hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Ne olmuştu?

Baltimore Limanı'ndan Sri Lanka'nın başkenti Colombo'ya gitmek üzere yola çıkan Singapur bandıralı “Dali” adlı kargo gemisi, Patapsco Nehri üzerindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpmıştı. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki köprü çarpmanın etkisiyle çökmüş, üzerindeki araçlar nehre düşmüştü. Kazanın ardından Maryland eyaletinde "acil durum" ilan edilirken, çarpma sırasında köprüde bakım-onarım işleri yapan ve köprünün yıkılmasıyla nehre düşen 8 inşaat işçisinden 2'si kurtarılmıştı. Gemi, çarpmadan önce motor arızası yaşadığını belirtmiş ve yardım çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin milli marşının yazarı Francis Scott Key'in adının verildiği 4 şeritli köprü, 1977'de hizmete açılmıştı.

#ABD
#Baltimore
#Patapsco Nehri
#Francis Scott Key Köprüsü
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